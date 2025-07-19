https://ria.ru/20250719/vsu-2030090529.html
Пленный рассказал о вымогательстве командиров в ВСУ
Пленный рассказал о вымогательстве командиров в ВСУ - РИА Новости, 19.07.2025
Пленный рассказал о вымогательстве командиров в ВСУ
Майор ВСУ собирал деньги с вновь прибывших в подразделение якобы на еду, которую так и не купил, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий из Львова Петр... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T02:03:00+03:00
2025-07-19T02:03:00+03:00
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КУРСК, 19 июл - РИА Новости. Майор ВСУ собирал деньги с вновь прибывших в подразделение якобы на еду, которую так и не купил, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий из Львова Петр Климишевский. "Когда мы туда (на позиции - ред.) приехали, сказали скинуть денежку. У нас было где-то 50 человек. Мы скинули по 1000 гривен. То есть как раз насобиралось до 50 тысяч гривен у командира, майора, который всем этим орудовал, сказал, что купит нам всю еду, мы этого не дождались", - рассказал военнопленный. По его словам, мобилизованных не кормили в дороге и по прибытии, поэтому они согласились собрать деньги на еду.
https://ria.ru/20250718/plennyy-2029859320.html
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львов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Львов, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о вымогательстве командиров в ВСУ
Пленный Климишевский: майор ВСУ вымогал деньги у прибывших в подразделение
КУРСК, 19 июл - РИА Новости. Майор ВСУ собирал деньги с вновь прибывших в подразделение якобы на еду, которую так и не купил, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий из Львова Петр Климишевский.
"Когда мы туда (на позиции - ред.) приехали, сказали скинуть денежку. У нас было где-то 50 человек. Мы скинули по 1000 гривен. То есть как раз насобиралось до 50 тысяч гривен у командира, майора, который всем этим орудовал, сказал, что купит нам всю еду, мы этого не дождались", - рассказал военнопленный.
По его словам, мобилизованных не кормили в дороге и по прибытии, поэтому они согласились собрать деньги на еду.