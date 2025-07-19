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ВСУ используют авиацию против операторов БПЛА ВС России, рассказал боец
ВСУ используют авиацию против операторов БПЛА ВС России, рассказал боец - РИА Новости, 19.07.2025
ВСУ используют авиацию против операторов БПЛА ВС России, рассказал боец
На константиновском направлении (ДНР) боевики ВСУ при обнаружении расчета операторов БПЛА Вооруженных сил РФ наносят удары управляемыми авиабомбами, рассказал... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T01:19:00+03:00
2025-07-19T01:19:00+03:00
2025-07-19T01:19:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. На константиновском направлении (ДНР) боевики ВСУ при обнаружении расчета операторов БПЛА Вооруженных сил РФ наносят удары управляемыми авиабомбами, рассказал РИА Новости командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Сава". "На нашем (константиновском - ред.) направлении они (ВСУ - ред.) не стесняются по операторам (БПЛА - ред.) поднимать авиацию. И бить управляемыми авиационными бомбами. Это дорогие бомбы, и они при обнаружении расчета тут же у них (ВСУ - ред.) взлетают самолеты и отрабатывают", - сообщил боец. По словам "Савы", хорошая динамика продвижения сейчас наблюдается по всему фронту, но при этом константиновское направление считается одним из приоритетных.
https://ria.ru/20250718/vsu-2030074172.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ используют авиацию против операторов БПЛА ВС России, рассказал боец
ВСУ используют авиацию против операторов БПЛА ВС России