https://ria.ru/20250719/voyska-2030131279.html

Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 19.07.2025

Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 450 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:10:00+03:00

2025-07-19T12:10:00+03:00

2025-07-19T12:17:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

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красноармейск

зверево

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 450 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии противника в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоукраинка, Муравка, Зверево, Петровского и Удачное Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029746650.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, красноармейск, зверево, министерство обороны рф (минобороны рф)