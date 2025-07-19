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Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 19.07.2025
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 450 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:10:00+03:00
2025-07-19T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 450 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии противника в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоукраинка, Муравка, Зверево, Петровского и Удачное Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, красноармейск, зверево, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Красноармейск, Зверево, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 450 военных в зоне группировки войск "Центр"