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Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 19.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 19.07.2025 (обновлено: 12:16 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/voyska-2030131081.html
Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 19.07.2025
Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 125 украинских военнослужащих и два орудия артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:08:00+03:00
2025-07-19T12:16:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
часов яр
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 125 украинских военнослужащих и два орудия артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 125 военнослужащих, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад горючего и склад материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Часов Яр, Константиновка, Клебан-Бык, Щербиновка и Белая Гора Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029746650.html
россия
северск
часов яр
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, северск, часов яр, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Часов Яр, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 125 украинских военнослужащих и два орудия артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России.
"Противник потерял до 125 военнослужащих, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад горючего и склад материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.
По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Часов Яр, Константиновка, Клебан-Бык, Щербиновка и Белая Гора Донецкой Народной Республики.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2025
17 июля, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьСеверскЧасов ЯрКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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