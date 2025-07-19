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Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 19.07.2025

Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 125 украинских военнослужащих и два орудия артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:08:00+03:00

2025-07-19T12:08:00+03:00

2025-07-19T12:16:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

северск

часов яр

константиновка

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 125 украинских военнослужащих и два орудия артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 125 военнослужащих, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад горючего и склад материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Часов Яр, Константиновка, Клебан-Бык, Щербиновка и Белая Гора Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029746650.html

россия

северск

часов яр

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, северск, часов яр, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)