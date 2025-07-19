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В Херсонской области ВСУ ударили по сельхозрынку
В Херсонской области ВСУ ударили по сельхозрынку - РИА Новости, 19.07.2025
В Херсонской области ВСУ ударили по сельхозрынку
Украинские войска нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:59:00+03:00
2025-07-19T12:59:00+03:00
2025-07-19T14:20:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Отморозки из ВСУ опять ударили FPV-дронами по торговому сельхозрынку, на этот раз — в Великих Копанях. Ранены двое: мужчина в тяжелом состоянии, женщина, что в момент взрыва взвешивала товар, — средней тяжести", — написал он.При атаке сгорели две фуры, перевозившие овощи, несколько машин получили повреждения. В субботу украинские боевики также обстреляли Алешки, пострадал мирный житель. Всего за сутки противник нанес 58 артиллерийских ударов по восьми населенным пунктам на левом берегу Днепра. Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029837613.html
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Последствия удара по сельхозрынку
ВСУ нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях Херсонской области, ранены два человека, заявил губернатор Сальдо.
Ранены двое: мужчина в тяжелом состоянии, женщина, что в момент взрыва взвешивала товар - средней тяжести
По его словам, в результате атаки сгорели две фуры, перевозившие овощи, несколько машин повреждены.
2025-07-19T12:59
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PT0M13S
РИА Новости
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херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Россия, Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области ВСУ ударили по сельхозрынку
Сальдо: ВСУ атаковали сельхозрынок в Великих Копанях, пострадали 2 человека