https://ria.ru/20250719/vojska-2030136943.html

В Херсонской области ВСУ ударили по сельхозрынку

В Херсонской области ВСУ ударили по сельхозрынку - РИА Новости, 19.07.2025

В Херсонской области ВСУ ударили по сельхозрынку

Украинские войска нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:59:00+03:00

2025-07-19T12:59:00+03:00

2025-07-19T14:20:00+03:00

херсонская область

россия

днепр (река)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Отморозки из ВСУ опять ударили FPV-дронами по торговому сельхозрынку, на этот раз — в Великих Копанях. Ранены двое: мужчина в тяжелом состоянии, женщина, что в момент взрыва взвешивала товар, — средней тяжести", — написал он.При атаке сгорели две фуры, перевозившие овощи, несколько машин получили повреждения. В субботу украинские боевики также обстреляли Алешки, пострадал мирный житель. Всего за сутки противник нанес 58 артиллерийских ударов по восьми населенным пунктам на левом берегу Днепра. Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029837613.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

днепр (река)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия удара по сельхозрынку ВСУ нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях Херсонской области, ранены два человека, заявил губернатор Сальдо. Ранены двое: мужчина в тяжелом состоянии, женщина, что в момент взрыва взвешивала товар - средней тяжести По его словам, в результате атаки сгорели две фуры, перевозившие овощи, несколько машин повреждены. 2025-07-19T12:59 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия