Псковские власти помогут переехавшему из Латвии ветерану
Ведерников: псковские власти окажут поддержку переехавшему из Латвии ветерану
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что власти региона окажут поддержку 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальёнову, который переехал из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности.
Как рассказал Ведерников в своем Telegram-канале, вид на жительство в Латвии заканчивается у Москальёнова 19 июля. Его переезд в Псковскую область связан с тем, что латвийские власти "посчитали пожилого человека представляющим угрозу для общества и предложили подписать "анкету лояльности" – по сути, осуждающую его Родину". В ответ ветеран порвал анкету и принял решение о переезде.
"Конечно, мы сделаем всё, чтобы ветеран почувствовал наши благодарность, уважение и любовь, чтобы ему было комфортно в России. Обеспечим все меры поддержки, и прежде всего – жилищный сертификат", – заявил губернатор Псковской области.
Ведерников назвал ветерана великим человеком и признался, что для него будет честью по поручению президента РФ вручить Москальёнову медаль в честь 80-летия Великой Победы и пожать руку.
"Добро пожаловать домой!" – заключил губернатор региона.