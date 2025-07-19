https://ria.ru/20250719/veteran-2030135637.html

Псковские власти помогут переехавшему из Латвии ветерану

Псковские власти помогут переехавшему из Латвии ветерану - РИА Новости, 19.07.2025

Псковские власти помогут переехавшему из Латвии ветерану

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что власти региона окажут поддержку 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:43:00+03:00

2025-07-19T12:43:00+03:00

2025-07-19T12:43:00+03:00

псковская область

латвия

россия

михаил ведерников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015612907_0:169:2488:1569_1920x0_80_0_0_2b616b1060888e335ad12cd76dfcdb5d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что власти региона окажут поддержку 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальёнову, который переехал из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности. Как рассказал Ведерников в своем Telegram-канале, вид на жительство в Латвии заканчивается у Москальёнова 19 июля. Его переезд в Псковскую область связан с тем, что латвийские власти "посчитали пожилого человека представляющим угрозу для общества и предложили подписать "анкету лояльности" – по сути, осуждающую его Родину". В ответ ветеран порвал анкету и принял решение о переезде. "Конечно, мы сделаем всё, чтобы ветеран почувствовал наши благодарность, уважение и любовь, чтобы ему было комфортно в России. Обеспечим все меры поддержки, и прежде всего – жилищный сертификат", – заявил губернатор Псковской области. Ведерников назвал ветерана великим человеком и признался, что для него будет честью по поручению президента РФ вручить Москальёнову медаль в честь 80-летия Великой Победы и пожать руку. "Добро пожаловать домой!" – заключил губернатор региона.

https://ria.ru/20250705/voyna-2027386883.html

псковская область

латвия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

псковская область, латвия, россия, михаил ведерников