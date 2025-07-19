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Псковские власти помогут переехавшему из Латвии ветерану - РИА Новости, 19.07.2025
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12:43 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/veteran-2030135637.html
Псковские власти помогут переехавшему из Латвии ветерану
Псковские власти помогут переехавшему из Латвии ветерану - РИА Новости, 19.07.2025
Псковские власти помогут переехавшему из Латвии ветерану
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что власти региона окажут поддержку 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:43:00+03:00
2025-07-19T12:43:00+03:00
псковская область
латвия
россия
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что власти региона окажут поддержку 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальёнову, который переехал из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности. Как рассказал Ведерников в своем Telegram-канале, вид на жительство в Латвии заканчивается у Москальёнова 19 июля. Его переезд в Псковскую область связан с тем, что латвийские власти "посчитали пожилого человека представляющим угрозу для общества и предложили подписать "анкету лояльности" – по сути, осуждающую его Родину". В ответ ветеран порвал анкету и принял решение о переезде. "Конечно, мы сделаем всё, чтобы ветеран почувствовал наши благодарность, уважение и любовь, чтобы ему было комфортно в России. Обеспечим все меры поддержки, и прежде всего – жилищный сертификат", – заявил губернатор Псковской области. Ведерников назвал ветерана великим человеком и признался, что для него будет честью по поручению президента РФ вручить Москальёнову медаль в честь 80-летия Великой Победы и пожать руку. "Добро пожаловать домой!" – заключил губернатор региона.
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псковская область, латвия, россия, михаил ведерников
Псковская область, Латвия, Россия, Михаил Ведерников
Псковские власти помогут переехавшему из Латвии ветерану

Ведерников: псковские власти окажут поддержку переехавшему из Латвии ветерану

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что власти региона окажут поддержку 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальёнову, который переехал из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности.
Как рассказал Ведерников в своем Telegram-канале, вид на жительство в Латвии заканчивается у Москальёнова 19 июля. Его переезд в Псковскую область связан с тем, что латвийские власти "посчитали пожилого человека представляющим угрозу для общества и предложили подписать "анкету лояльности" – по сути, осуждающую его Родину". В ответ ветеран порвал анкету и принял решение о переезде.
"Конечно, мы сделаем всё, чтобы ветеран почувствовал наши благодарность, уважение и любовь, чтобы ему было комфортно в России. Обеспечим все меры поддержки, и прежде всего – жилищный сертификат", – заявил губернатор Псковской области.
Ведерников назвал ветерана великим человеком и признался, что для него будет честью по поручению президента РФ вручить Москальёнову медаль в честь 80-летия Великой Победы и пожать руку.
"Добро пожаловать домой!" – заключил губернатор региона.
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Псковская областьЛатвияРоссияМихаил Ведерников
 
 
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