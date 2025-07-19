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В Варшаве происходят стычки между противниками и сторонниками миграции - РИА Новости, 19.07.2025
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15:52 19.07.2025 (обновлено: 16:04 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/varshava-2030157939.html
В Варшаве происходят стычки между противниками и сторонниками миграции
В Варшаве происходят стычки между противниками и сторонниками миграции - РИА Новости, 19.07.2025
В Варшаве происходят стычки между противниками и сторонниками миграции
Стычки противников нелегальной миграции с активистами промигрантских движений происходят в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T15:52:00+03:00
2025-07-19T16:04:00+03:00
в мире
польша
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ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Стычки противников нелегальной миграции с активистами промигрантских движений происходят в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. В субботу в центре польской столицы проходят сразу несколько уличных акций. На улицы вышли как противники нелегальной миграции, так и сторонники приема мигрантов. Возле Дворца культуры и науки протест проводят активисты коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", к которым присоединились фанаты польского футбольного клуба "Легия", известные своими расистскими взглядами. Они постоянно пытаются вступить в силовое противоборство с участниками соседней уличной акции, выкрикивают нецензурные лозунги, пытаются отобрать плакаты, вступить в драки. Полиция изо всех сил пытается препятствовать дракам, выставляя кордоны и разделяя группы демонстрантов "живым щитом". Нескольких промигрантских активистов, окруженных толпой националистов, полицейским пришлось эвакуировать, вынося на руках. В это время фанаты "Легии" ведут себя агрессивно: они взрывают петарды и неохотно подчиняются распоряжениям полицейских. Седьмого июля Польша ввела пограничный контроль на 30 дней с Германией и Литвой. В Польше постоянно появляются сообщения, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию, при этом с немецкой стороны пограничный контроль проводится с 2024 года, что вызывает отрицательную реакцию Варшавы. Президент республики Анджей Дуда в одном из своих последних выступлений заявлял, что Польша не будет решать проблему незаконных мигрантов за ФРГ.
https://ria.ru/20250702/polsha-2026668055.html
https://ria.ru/20250719/demonstratsiya-2030141772.html
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в мире, польша, германия, литва, анджей дуда, варшава
В мире, Польша, Германия, Литва, Анджей Дуда, Варшава
В Варшаве происходят стычки между противниками и сторонниками миграции

В Варшаве начались столкновения противников нелегальной миграции с промигрантами

© Getty Images / NurPhoto/Jakub PorzyckiПротест противников нелегальной миграции в Польше
Протест противников нелегальной миграции в Польше - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Getty Images / NurPhoto/Jakub Porzycki
Протест противников нелегальной миграции в Польше
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ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Стычки противников нелегальной миграции с активистами промигрантских движений происходят в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в центре польской столицы проходят сразу несколько уличных акций. На улицы вышли как противники нелегальной миграции, так и сторонники приема мигрантов.
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Возле Дворца культуры и науки протест проводят активисты коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", к которым присоединились фанаты польского футбольного клуба "Легия", известные своими расистскими взглядами. Они постоянно пытаются вступить в силовое противоборство с участниками соседней уличной акции, выкрикивают нецензурные лозунги, пытаются отобрать плакаты, вступить в драки.
Полиция изо всех сил пытается препятствовать дракам, выставляя кордоны и разделяя группы демонстрантов "живым щитом".
Нескольких промигрантских активистов, окруженных толпой националистов, полицейским пришлось эвакуировать, вынося на руках.
В это время фанаты "Легии" ведут себя агрессивно: они взрывают петарды и неохотно подчиняются распоряжениям полицейских.
Седьмого июля Польша ввела пограничный контроль на 30 дней с Германией и Литвой. В Польше постоянно появляются сообщения, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию, при этом с немецкой стороны пограничный контроль проводится с 2024 года, что вызывает отрицательную реакцию Варшавы. Президент республики Анджей Дуда в одном из своих последних выступлений заявлял, что Польша не будет решать проблему незаконных мигрантов за ФРГ.
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