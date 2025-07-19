https://ria.ru/20250719/varshava-2030157939.html

В Варшаве происходят стычки между противниками и сторонниками миграции

В Варшаве происходят стычки между противниками и сторонниками миграции - РИА Новости, 19.07.2025

В Варшаве происходят стычки между противниками и сторонниками миграции

Стычки противников нелегальной миграции с активистами промигрантских движений происходят в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T15:52:00+03:00

2025-07-19T15:52:00+03:00

2025-07-19T16:04:00+03:00

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ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Стычки противников нелегальной миграции с активистами промигрантских движений происходят в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. В субботу в центре польской столицы проходят сразу несколько уличных акций. На улицы вышли как противники нелегальной миграции, так и сторонники приема мигрантов. Возле Дворца культуры и науки протест проводят активисты коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", к которым присоединились фанаты польского футбольного клуба "Легия", известные своими расистскими взглядами. Они постоянно пытаются вступить в силовое противоборство с участниками соседней уличной акции, выкрикивают нецензурные лозунги, пытаются отобрать плакаты, вступить в драки. Полиция изо всех сил пытается препятствовать дракам, выставляя кордоны и разделяя группы демонстрантов "живым щитом". Нескольких промигрантских активистов, окруженных толпой националистов, полицейским пришлось эвакуировать, вынося на руках. В это время фанаты "Легии" ведут себя агрессивно: они взрывают петарды и неохотно подчиняются распоряжениям полицейских. Седьмого июля Польша ввела пограничный контроль на 30 дней с Германией и Литвой. В Польше постоянно появляются сообщения, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию, при этом с немецкой стороны пограничный контроль проводится с 2024 года, что вызывает отрицательную реакцию Варшавы. Президент республики Анджей Дуда в одном из своих последних выступлений заявлял, что Польша не будет решать проблему незаконных мигрантов за ФРГ.

https://ria.ru/20250702/polsha-2026668055.html

https://ria.ru/20250719/demonstratsiya-2030141772.html

польша

германия

литва

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, германия, литва, анджей дуда, варшава