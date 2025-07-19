https://ria.ru/20250719/ukraina-2030201561.html

Источник: Киев предложил Москве новый раунд переговоров на следующей неделе

Источник: Киев предложил Москве новый раунд переговоров на следующей неделе - РИА Новости, 19.07.2025

Источник: Киев предложил Москве новый раунд переговоров на следующей неделе

Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе, подтвердил РИА Новости источник в российской переговорной группе. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T21:25:00+03:00

2025-07-19T21:25:00+03:00

2025-07-19T21:36:00+03:00

россия

в мире

украина

владимир зеленский

совет национальной безопасности и обороны украины

рустем умеров

дмитрий песков

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе, подтвердил РИА Новости источник в российской переговорной группе.Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе.Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.

https://ria.ru/20250718/zelenskij-2029898075.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, рустем умеров, дмитрий песков, москва