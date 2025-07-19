Рейтинг@Mail.ru
Источник: Киев предложил Москве новый раунд переговоров на следующей неделе - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 19.07.2025 (обновлено: 21:36 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030201561.html
Источник: Киев предложил Москве новый раунд переговоров на следующей неделе
Источник: Киев предложил Москве новый раунд переговоров на следующей неделе - РИА Новости, 19.07.2025
Источник: Киев предложил Москве новый раунд переговоров на следующей неделе
Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе, подтвердил РИА Новости источник в российской переговорной группе. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T21:25:00+03:00
2025-07-19T21:36:00+03:00
россия
в мире
украина
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
рустем умеров
дмитрий песков
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе, подтвердил РИА Новости источник в российской переговорной группе.Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе.Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.
https://ria.ru/20250718/zelenskij-2029898075.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_230:0:1202:729_1920x0_80_0_0_93fa607df905454319e23795de069403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, рустем умеров, дмитрий песков, москва
Россия, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Рустем Умеров, Дмитрий Песков, Москва
Источник: Киев предложил Москве новый раунд переговоров на следующей неделе

Украина предложила России новый раунд переговоров на следующей неделе

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© БелТА
Перейти в медиабанк
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе, подтвердил РИА Новости источник в российской переговорной группе.
Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе.
Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией
18 июля, 11:59
 
РоссияВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныРустем УмеровДмитрий ПесковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала