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СМИ узнали о неожиданном решении США по поставкам Patriot Украине - РИА Новости, 19.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:19 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030201194.html
СМИ узнали о неожиданном решении США по поставкам Patriot Украине
СМИ узнали о неожиданном решении США по поставкам Patriot Украине - РИА Новости, 19.07.2025
СМИ узнали о неожиданном решении США по поставкам Patriot Украине
США приняли решение в первую очередь поставлять системы Patriot тем странам, которые передают их Украине, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T21:19:00+03:00
2025-07-19T21:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
германия
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. США приняли решение в первую очередь поставлять системы Patriot тем странам, которые передают их Украине, пишет The Wall Street Journal."Администрация президента США Дональда Трампа отдала приоритет Германии, а не Швейцарии, в вопросе получения очередных зенитно-ракетных комплексов Patriot, позволив Берлину отправить Украине две системы Patriot. &lt;…&gt; По мере того, как другие страны будут соглашаться на отправку систем Patriot из своих арсеналов на Украину, администрация Трампа будет менять планы будущих поставок, отдавая приоритет этим союзникам", — говорится в материале.Издание отмечает, что попытки ускорить поставки Patriot на Украину путем перераспределения американского производства в Германию согласуются с обещанием главы Белого дома заставить союзников по НАТО заплатить США за предоставление дополнительного оружия Украине.В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, - после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030187114.html
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в мире, украина, сша, германия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, нато, евросоюз, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Германия, Дональд Трамп, Джо Байден, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, Россия
СМИ узнали о неожиданном решении США по поставкам Patriot Украине

WSJ: США изменили порядок передачи систем Patriot в Европу ради Украины

© Getty Images / picture allianceЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Getty Images / picture alliance
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. США приняли решение в первую очередь поставлять системы Patriot тем странам, которые передают их Украине, пишет The Wall Street Journal.
"Администрация президента США Дональда Трампа отдала приоритет Германии, а не Швейцарии, в вопросе получения очередных зенитно-ракетных комплексов Patriot, позволив Берлину отправить Украине две системы Patriot. <…> По мере того, как другие страны будут соглашаться на отправку систем Patriot из своих арсеналов на Украину, администрация Трампа будет менять планы будущих поставок, отдавая приоритет этим союзникам", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
СМИ узнали о хитром плане Зеленского
Вчера, 19:13
Издание отмечает, что попытки ускорить поставки Patriot на Украину путем перераспределения американского производства в Германию согласуются с обещанием главы Белого дома заставить союзников по НАТО заплатить США за предоставление дополнительного оружия Украине.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
СМИ раскрыли тактику Трампа по России и Украине
Вчера, 20:57
Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, - после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
"Решил выиграть". На Западе раскрыли план Трампа против России
Вчера, 09:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАГерманияДональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковНАТОЕвросоюзРоссия
 
 
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