https://ria.ru/20250719/ukraina-2030201194.html

СМИ узнали о неожиданном решении США по поставкам Patriot Украине

СМИ узнали о неожиданном решении США по поставкам Patriot Украине - РИА Новости, 19.07.2025

СМИ узнали о неожиданном решении США по поставкам Patriot Украине

США приняли решение в первую очередь поставлять системы Patriot тем странам, которые передают их Украине, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T21:19:00+03:00

2025-07-19T21:19:00+03:00

2025-07-19T21:19:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. США приняли решение в первую очередь поставлять системы Patriot тем странам, которые передают их Украине, пишет The Wall Street Journal."Администрация президента США Дональда Трампа отдала приоритет Германии, а не Швейцарии, в вопросе получения очередных зенитно-ракетных комплексов Patriot, позволив Берлину отправить Украине две системы Patriot. <…> По мере того, как другие страны будут соглашаться на отправку систем Patriot из своих арсеналов на Украину, администрация Трампа будет менять планы будущих поставок, отдавая приоритет этим союзникам", — говорится в материале.Издание отмечает, что попытки ускорить поставки Patriot на Украину путем перераспределения американского производства в Германию согласуются с обещанием главы Белого дома заставить союзников по НАТО заплатить США за предоставление дополнительного оружия Украине.В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, - после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030187114.html

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