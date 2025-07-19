СМИ узнали о неожиданном решении США по поставкам Patriot Украине
WSJ: США изменили порядок передачи систем Patriot в Европу ради Украины
© Getty Images / picture allianceЗенитно-ракетный комплекс Patriot
© Getty Images / picture alliance
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. США приняли решение в первую очередь поставлять системы Patriot тем странам, которые передают их Украине, пишет The Wall Street Journal.
"Администрация президента США Дональда Трампа отдала приоритет Германии, а не Швейцарии, в вопросе получения очередных зенитно-ракетных комплексов Patriot, позволив Берлину отправить Украине две системы Patriot. <…> По мере того, как другие страны будут соглашаться на отправку систем Patriot из своих арсеналов на Украину, администрация Трампа будет менять планы будущих поставок, отдавая приоритет этим союзникам", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что попытки ускорить поставки Patriot на Украину путем перераспределения американского производства в Германию согласуются с обещанием главы Белого дома заставить союзников по НАТО заплатить США за предоставление дополнительного оружия Украине.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.
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Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, - после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.
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