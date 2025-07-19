https://ria.ru/20250719/ukraina-2030180871.html

На Украине выступили с шокирующим требованием по русскому языку

На Украине выступили с шокирующим требованием по русскому языку - РИА Новости, 19.07.2025

На Украине выступили с шокирующим требованием по русскому языку

Новый языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила отменить особый статус русского языка в Конституции страны, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T18:38:00+03:00

2025-07-19T18:38:00+03:00

2025-07-19T23:55:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Новый языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила отменить особый статус русского языка в Конституции страны, пишет "Страна.ua"."Необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве — в частности, отменить особый статус русского языка, который <…> является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации", — заявила она в интервью "Укринформу".По словам Ивановской, конституционная модель языковой политики "должна соответствовать реалиям войны".Издание отметило, что во время военного положения изменять Конституцию запрещено, и напомнило, что статья 10 Конституции Украины гласит:"Государственным языком на Украине является украинский язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. На Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков на Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом".После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2030159318.html

https://ria.ru/20250712/moskalkova-2028728123.html

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в мире, украина, россия, елена ивановская, верховная рада украины, еврокомиссия, русский язык в мире