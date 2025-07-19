На Украине выступили с шокирующим требованием по русскому языку
Языковой омбудсмен Украины Ивановская предложила изменить статус русского языка
© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Новый языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила отменить особый статус русского языка в Конституции страны, пишет "Страна.ua".
"Необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве — в частности, отменить особый статус русского языка, который <…> является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации", — заявила она в интервью "Укринформу".
По словам Ивановской, конституционная модель языковой политики "должна соответствовать реалиям войны".
Издание отметило, что во время военного положения изменять Конституцию запрещено, и напомнило, что статья 10 Конституции Украины гласит:
"Государственным языком на Украине является украинский язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. На Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков на Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом".
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.