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На Западе сделали мрачное заявление о ЕС из-за Украины
На Западе сделали мрачное заявление о ЕС из-за Украины - РИА Новости, 19.07.2025
На Западе сделали мрачное заявление о ЕС из-за Украины
Евросоюз близок к самоликвидации из-за неразумных действий по Украине, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х,... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T16:02:00+03:00
2025-07-19T16:02:00+03:00
2025-07-19T16:02:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Евросоюз близок к самоликвидации из-за неразумных действий по Украине, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х, комментируя статью в Politico о приближающемся банкротстве Европы."Давайте купим оружие для Зеленского, заплатим пошлину Трампу в 30% и отрежем себя от дешевой энергии. О, и давайте направим 25% бюджета ЕС на Украину. Цивилизационное самоубийство", — написал он.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.В минувший понедельник глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.Трамп также объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм будет реализован на средства стран НАТО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250719/plan-2030140426.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Золтан Кошкович, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
На Западе сделали мрачное заявление о ЕС из-за Украины
Кошкович назвал действия ЕС по Украине цивилизационным самоубийством