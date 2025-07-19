https://ria.ru/20250719/ukraina-2030159318.html

На Западе сделали мрачное заявление о ЕС из-за Украины

На Западе сделали мрачное заявление о ЕС из-за Украины - РИА Новости, 19.07.2025

На Западе сделали мрачное заявление о ЕС из-за Украины

Евросоюз близок к самоликвидации из-за неразумных действий по Украине, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х,... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T16:02:00+03:00

2025-07-19T16:02:00+03:00

2025-07-19T16:02:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Евросоюз близок к самоликвидации из-за неразумных действий по Украине, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х, комментируя статью в Politico о приближающемся банкротстве Европы."Давайте купим оружие для Зеленского, заплатим пошлину Трампу в 30% и отрежем себя от дешевой энергии. О, и давайте направим 25% бюджета ЕС на Украину. Цивилизационное самоубийство", — написал он.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.В минувший понедельник глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.Трамп также объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм будет реализован на средства стран НАТО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250719/plan-2030140426.html

https://ria.ru/20250719/patriot-2030135932.html

https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, золтан кошкович, сергей лавров, евросоюз, нато