Рейтинг@Mail.ru
Украинец отбился от насильственной мобилизации лопатой - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 19.07.2025 (обновлено: 17:19 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030157270.html
Украинец отбился от насильственной мобилизации лопатой
Украинец отбился от насильственной мобилизации лопатой - РИА Новости, 19.07.2025
Украинец отбился от насильственной мобилизации лопатой
Украинец разогнал лопатой выездную группу ТЦК, тем самым избежав насильственной мобилизации, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T15:48:00+03:00
2025-07-19T17:19:00+03:00
в мире
украина
артем дмитрук
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030160684_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_42a58ffd999b2d2d264a5850c5132a21.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинец разогнал лопатой выездную группу ТЦК, тем самым избежав насильственной мобилизации, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Ох и красавец! Разогнал ТЦК &lt;...&gt; лопатой! Один против всей их толпы. Просто посмотрите, какие они жалкие и трусливые!" — написал парламентарий, не уточнив, о каком населенном пункте идет речь.На прикрепленном к посту видео показано, как четверо военкомов на двух легковушках перекрывают проезд мужчине, чтобы мобилизовать его. Тот отмахивается от них лопатой и разбивает стекло служебного автомобиля. Один из сотрудников ТЦК безуспешно попытался применить против украинца газовый баллончик, но в итоге он и его коллеги сели в машины и уехали.Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
https://ria.ru/20250719/mobilizatsiya-2030130050.html
https://ria.ru/20250717/korgi-2029706571.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Гражданин Украины при помощи лопаты отбился от сотрудников ТЦК
Гражданин Украины при помощи лопаты отбился и обратил в бегство сотрудников ТЦК, пытавшихся его мобилизовать. Об этом рассказал выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук, опубликовавший видео схватки.
2025-07-19T15:48
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030160684_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_4b580e1eb18993308a08ffa562ffaaa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Украинец отбился от насильственной мобилизации лопатой

Украинец отбился от сотрудников ТЦК лопатой и избежал мобилизации

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинец разогнал лопатой выездную группу ТЦК, тем самым избежав насильственной мобилизации, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Ох и красавец! Разогнал ТЦК <...> лопатой! Один против всей их толпы. Просто посмотрите, какие они жалкие и трусливые!" — написал парламентарий, не уточнив, о каком населенном пункте идет речь.
Украинский военнопленный о мобилизации - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
"Они даже мертвыми привозят": пленный ВСУ о мобилизации на Украине
Вчера, 11:57
На прикрепленном к посту видео показано, как четверо военкомов на двух легковушках перекрывают проезд мужчине, чтобы мобилизовать его. Тот отмахивается от них лопатой и разбивает стекло служебного автомобиля. Один из сотрудников ТЦК безуспешно попытался применить против украинца газовый баллончик, но в итоге он и его коллеги сели в машины и уехали.

Мобилизация на Украине

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
Корги пытается защитить хозяина от мобилизации во Львове - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
На Украине корги попыталась защитить хозяина от мобилизации
17 июля, 14:46
 
В миреУкраинаАртем ДмитрукВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала