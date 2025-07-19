https://ria.ru/20250719/ukraina-2030157270.html

Украинец отбился от насильственной мобилизации лопатой

Украинец отбился от насильственной мобилизации лопатой - РИА Новости, 19.07.2025

Украинец отбился от насильственной мобилизации лопатой

Украинец разогнал лопатой выездную группу ТЦК, тем самым избежав насильственной мобилизации, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T15:48:00+03:00

2025-07-19T15:48:00+03:00

2025-07-19T17:19:00+03:00

в мире

украина

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинец разогнал лопатой выездную группу ТЦК, тем самым избежав насильственной мобилизации, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Ох и красавец! Разогнал ТЦК <...> лопатой! Один против всей их толпы. Просто посмотрите, какие они жалкие и трусливые!" — написал парламентарий, не уточнив, о каком населенном пункте идет речь.На прикрепленном к посту видео показано, как четверо военкомов на двух легковушках перекрывают проезд мужчине, чтобы мобилизовать его. Тот отмахивается от них лопатой и разбивает стекло служебного автомобиля. Один из сотрудников ТЦК безуспешно попытался применить против украинца газовый баллончик, но в итоге он и его коллеги сели в машины и уехали.Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.

https://ria.ru/20250719/mobilizatsiya-2030130050.html

https://ria.ru/20250717/korgi-2029706571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Гражданин Украины при помощи лопаты отбился от сотрудников ТЦК Гражданин Украины при помощи лопаты отбился и обратил в бегство сотрудников ТЦК, пытавшихся его мобилизовать. Об этом рассказал выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук, опубликовавший видео схватки. 2025-07-19T15:48 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины