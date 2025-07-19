https://ria.ru/20250719/ukraina-2030157270.html
Украинец отбился от насильственной мобилизации лопатой
Украинец отбился от насильственной мобилизации лопатой - РИА Новости, 19.07.2025
Украинец отбился от насильственной мобилизации лопатой
Украинец разогнал лопатой выездную группу ТЦК, тем самым избежав насильственной мобилизации, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T15:48:00+03:00
2025-07-19T15:48:00+03:00
2025-07-19T17:19:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинец разогнал лопатой выездную группу ТЦК, тем самым избежав насильственной мобилизации, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Ох и красавец! Разогнал ТЦК <...> лопатой! Один против всей их толпы. Просто посмотрите, какие они жалкие и трусливые!" — написал парламентарий, не уточнив, о каком населенном пункте идет речь.На прикрепленном к посту видео показано, как четверо военкомов на двух легковушках перекрывают проезд мужчине, чтобы мобилизовать его. Тот отмахивается от них лопатой и разбивает стекло служебного автомобиля. Один из сотрудников ТЦК безуспешно попытался применить против украинца газовый баллончик, но в итоге он и его коллеги сели в машины и уехали.Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
https://ria.ru/20250719/mobilizatsiya-2030130050.html
https://ria.ru/20250717/korgi-2029706571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030160684_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_4b580e1eb18993308a08ffa562ffaaa8.jpg
Гражданин Украины при помощи лопаты отбился от сотрудников ТЦК
Гражданин Украины при помощи лопаты отбился и обратил в бегство сотрудников ТЦК, пытавшихся его мобилизовать. Об этом рассказал выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук, опубликовавший видео схватки.
2025-07-19T15:48
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Украинец отбился от насильственной мобилизации лопатой
Украинец отбился от сотрудников ТЦК лопатой и избежал мобилизации
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинец разогнал лопатой выездную группу ТЦК, тем самым избежав насильственной мобилизации, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Ох и красавец! Разогнал ТЦК <...> лопатой! Один против всей их толпы. Просто посмотрите, какие они жалкие и трусливые!" — написал парламентарий, не уточнив, о каком населенном пункте идет речь.
На прикрепленном к посту видео показано, как четверо военкомов на двух легковушках перекрывают проезд мужчине, чтобы мобилизовать его. Тот отмахивается от них лопатой и разбивает стекло служебного автомобиля. Один из сотрудников ТЦК безуспешно попытался применить против украинца газовый баллончик, но в итоге он и его коллеги сели в машины и уехали.
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.