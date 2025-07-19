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Омбудсмен ЛНР раскритиковала соглашение о "трибунале" против России - РИА Новости, 19.07.2025
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15:09 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030152028.html
Омбудсмен ЛНР раскритиковала соглашение о "трибунале" против России
Омбудсмен ЛНР раскритиковала соглашение о "трибунале" против России - РИА Новости, 19.07.2025
Омбудсмен ЛНР раскритиковала соглашение о "трибунале" против России
На Донбассе ждут наказания тех, кто отдавал преступные приказы против жителей региона, прокомментировала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T15:09:00+03:00
2025-07-19T15:09:00+03:00
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ЛУГАНСК, 19 июл – РИА Новости. На Донбассе ждут наказания тех, кто отдавал преступные приказы против жителей региона, прокомментировала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока подписание и ратификацию соглашения о создании так называемого "трибунала" против России. Ранее Верховная Рада большинством голосов поддержала ратификацию соглашения о создании так называемого "трибунала" против России, сообщил в Telegram-канале депутат Украины Ярослав Железняк. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ранее сообщения о подписании Советом Европы и Киевом соглашения о так называемом спецтрибунале по "преступлениям и агрессии против Украины", заявил, что такой "трибунал" мог бы понадобиться для Владимира Зеленского, экс-президента США Джо Байдена или представителей ЕС. "Для тех, кто понимает сущность международного публичного права, понятно, что как договорная норма права, это соглашение, которое подписали Европейский Союз и "руководитель Украины", носит какое-либо значение или имеет какое-либо значение только для них и для тех стран, которые встанут на их сторону", - прокомментировала Сорока. Омбудсмен раскритиковала данное соглашение с точки зрения и морально-нравственных аспектов. "Данное действие достаточно неприятное на самом деле и в каком-то морально-нравственном порядке. Для нас, как для людей, живущих здесь, в Донбассе, эта тема актуальна и весьма последние 11 лет. К сожалению, вопрос объективности, правосудия, справедливости, наказания тех, кто отдавал и исполнял преступные приказы в отношении нас, стоит на мертвой точке, никуда ничего не двигается. Хотелось бы, чтобы все наши слова, мечты, устремления имели какую-то реализацию, хотя бы в дальней перспективе, чтобы мы понимали, (что) что-то будет. Призываем западных партнеров Киева не забыть уделить должное внимание преступлениям украинской стороны. Однако, опыт даёт нам уверенность в политизированности подобных инициатив и необходимости выстраивать систему правозащиты на базе других, менее ангажированных, международных объединений", - добавила Сорока. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.
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В мире, Россия, Украина, Киев, Анна Сорока, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Совет Европы, Евросоюз
Омбудсмен ЛНР раскритиковала соглашение о "трибунале" против России

Омбудсмен ЛНР Сорока: на Донбассе ждут наказания отдавших преступные приказы

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАнна Сорока
Анна Сорока - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Анна Сорока. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 июл – РИА Новости. На Донбассе ждут наказания тех, кто отдавал преступные приказы против жителей региона, прокомментировала РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока подписание и ратификацию соглашения о создании так называемого "трибунала" против России.
Ранее Верховная Рада большинством голосов поддержала ратификацию соглашения о создании так называемого "трибунала" против России, сообщил в Telegram-канале депутат Украины Ярослав Железняк. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ранее сообщения о подписании Советом Европы и Киевом соглашения о так называемом спецтрибунале по "преступлениям и агрессии против Украины", заявил, что такой "трибунал" мог бы понадобиться для Владимира Зеленского, экс-президента США Джо Байдена или представителей ЕС.
"Для тех, кто понимает сущность международного публичного права, понятно, что как договорная норма права, это соглашение, которое подписали Европейский Союз и "руководитель Украины", носит какое-либо значение или имеет какое-либо значение только для них и для тех стран, которые встанут на их сторону", - прокомментировала Сорока.
Омбудсмен раскритиковала данное соглашение с точки зрения и морально-нравственных аспектов.
"Данное действие достаточно неприятное на самом деле и в каком-то морально-нравственном порядке. Для нас, как для людей, живущих здесь, в Донбассе, эта тема актуальна и весьма последние 11 лет. К сожалению, вопрос объективности, правосудия, справедливости, наказания тех, кто отдавал и исполнял преступные приказы в отношении нас, стоит на мертвой точке, никуда ничего не двигается. Хотелось бы, чтобы все наши слова, мечты, устремления имели какую-то реализацию, хотя бы в дальней перспективе, чтобы мы понимали, (что) что-то будет. Призываем западных партнеров Киева не забыть уделить должное внимание преступлениям украинской стороны. Однако, опыт даёт нам уверенность в политизированности подобных инициатив и необходимости выстраивать систему правозащиты на базе других, менее ангажированных, международных объединений", - добавила Сорока.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.
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