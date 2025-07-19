https://ria.ru/20250719/ukraina-2030129042.html

На Украину прибыли более половины обещанных Австралией танков Abrams

На Украину прибыли более половины обещанных Австралией танков Abrams - РИА Новости, 19.07.2025

На Украину прибыли более половины обещанных Австралией танков Abrams

Более половины из 49 обещанных Австралией танков M1A1 Abrams прибыли на Украину, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на министра обороны страны... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T11:46:00+03:00

2025-07-19T11:46:00+03:00

2025-07-19T11:46:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более половины из 49 обещанных Австралией танков M1A1 Abrams прибыли на Украину, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на министра обороны страны Ричарда Марлза. Списанные Abrams, которые правительство премьера Австралии Энтони Альбанезе обещало Украине в 2024 году, по состоянию на апрель 2025 года считались "застрявшими" в стране на неопределенный срок. Представители министерства обороны Австралии частично списывали эту задержку на сопротивление со стороны Соединенных Штатов. Однако в мае премьер Австралии заявил в беседе с Владимиром Зеленским, что списанные австралийские танки Abrams уже направлены на Украину. "Более половины из 49 обещанных танков прибыли в армию Украины... остальные ожидаются "в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении телеканала. В прошлом году комитет по иностранным делам, обороне и торговле сената Австралии рекомендовал правительству страны увеличить помощь Украине, включая поставки военной техники. Среди конкретных рекомендаций отмечалось, что необходимо по умолчанию передавать Украине военную технику, включая списанные наименования, если не будет аргументов против этого в отношении конкретного объекта. Данное решение было принято на фоне неоднократных обращений Киева к Канберре с официальными просьбами присоединиться к Вашингтону, Лондону и Берлину в деле поставок военной техники для нужд украинской армии. Вместо этого некоторые наименования выведенной из эксплуатации техники, включая американские танки M1A1 Abrams, были выставлены на продажу на торговых площадках, что вызвало недовольство украинской общины в Австралии. Позже появилась информация, что министр обороны Австралии Ричард Марлз обсуждал с Киевом "ряд возможностей" для отправки старых танков. Посольство РФ в Австралии заявляло, что танки M1A1 Abrams, о поставке которых Киеву заявила Австралия, "будут гореть на Украине так же, как ранее подаренные Bushmasters". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250718/tramp-2030081663.html

https://ria.ru/20250718/skhron-2029920848.html

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в мире, украина, австралия, россия, энтони альбанезе, владимир зеленский, сергей лавров, нато