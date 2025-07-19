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В Крыму заявили, что Киев не планирует мира - РИА Новости, 19.07.2025
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08:51 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030107394.html
В Крыму заявили, что Киев не планирует мира
В Крыму заявили, что Киев не планирует мира - РИА Новости, 19.07.2025
В Крыму заявили, что Киев не планирует мира
Продление военного положения на Украине является сигналом к тому, что киевский режим готов продолжать военный конфликт и не планирует предпринимать шаги к миру, РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T08:51:00+03:00
2025-07-19T08:51:00+03:00
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Продление военного положения на Украине является сигналом к тому, что киевский режим готов продолжать военный конфликт и не планирует предпринимать шаги к миру, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что парламент на Украине принял законы, предусматривающие продление срока военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 5 ноября. "Это сигнал, что они готовы продолжать военный конфликт, мира они не планируют. И что ни о каких выборах не должно идти речи. Власть без выборов - диктатура. Но они там, в Киеве, еще наследственную придумают. Им ведь всё можно, всё разрешено, пока они с нами воюют", - считает Константинов. По его словам, в условиях абсолютной нелегитимности украинской власти формирование её органами политико-правовых документов является не более чем условностью. "Они свергли действующую власть, уничтожили конституцию. На фоне этого продление или не продление положения значения не имеет. Ну допустим, они бы не стали это положение продлевать - что бы изменилось? Уверен - ничего. Но при этом такой документ что-то вроде фигового листа для западных спонсоров, мировой общественности", - сказал Константинов. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что РФ ждет предложений украинской стороны по дате нового раунда переговоров. Он отметил, что по завершении процесса обменов телами военных, согласно договоренностям второго раунда переговоров России и Украины, надо будет определяться с датой третьего раунда.
https://ria.ru/20250718/konflikt-2030042840.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир константинов, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Константинов, Дмитрий Песков
В Крыму заявили, что Киев не планирует мира

Константинов: Киев готов продолжать конфликт и не планирует мира

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Продление военного положения на Украине является сигналом к тому, что киевский режим готов продолжать военный конфликт и не планирует предпринимать шаги к миру, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что парламент на Украине принял законы, предусматривающие продление срока военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 5 ноября.
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"Это сигнал, что они готовы продолжать военный конфликт, мира они не планируют. И что ни о каких выборах не должно идти речи. Власть без выборов - диктатура. Но они там, в Киеве, еще наследственную придумают. Им ведь всё можно, всё разрешено, пока они с нами воюют", - считает Константинов.
По его словам, в условиях абсолютной нелегитимности украинской власти формирование её органами политико-правовых документов является не более чем условностью.
"Они свергли действующую власть, уничтожили конституцию. На фоне этого продление или не продление положения значения не имеет. Ну допустим, они бы не стали это положение продлевать - что бы изменилось? Уверен - ничего. Но при этом такой документ что-то вроде фигового листа для западных спонсоров, мировой общественности", - сказал Константинов.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что РФ ждет предложений украинской стороны по дате нового раунда переговоров. Он отметил, что по завершении процесса обменов телами военных, согласно договоренностям второго раунда переговоров России и Украины, надо будет определяться с датой третьего раунда.
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В миреУкраинаРоссияКиевВладимир КонстантиновДмитрий Песков
 
 
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