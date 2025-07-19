https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html

Страшная ошибка: ежедневными налетами Россия оказала Украине великую услугу

Страшная ошибка: ежедневными налетами Россия оказала Украине великую услугу - РИА Новости, 19.07.2025

Страшная ошибка: ежедневными налетами Россия оказала Украине великую услугу

Как выяснилось, на Украине, где демократически победили зеленизм и бусификация всей страны, действуют совершенно особые законы физики. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T08:00:00+03:00

2025-07-19T08:00:00+03:00

2025-07-19T08:07:00+03:00

аналитика

украина

россия

нато

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030038599_0:0:1760:990_1920x0_80_0_0_9cc34f214cea396eadb84b304a280fd7.png

Как выяснилось, на Украине, где демократически победили зеленизм и бусификация всей страны, действуют совершенно особые законы физики.С самого начала СВО на ужаснувшийся Запад день и ночь неслись вопли отчаяния и призывы о помощи, а также репортажи и доклады о том, сколько минут и секунд осталось главному защитнику Европы, если срочно не прислать еще денег и оружия, и на сколько тысяч процентов в день безжалостные русские уничтожают экономику Незалежной.Например, в июне 2024 года Зеленский заявил, что русские разрушили в стране около 80% всей энергогенерации, а в сентябре того же года на тот момент министр обороны Украины Умеров со слезами на глазах утверждал, что ВСУ критически зависят от западных партнеров, от которых поступает более 80% всей военной техники, боеприпасов и снаряжения.Стойкость рыцаря печального образа старательно освещали и западные СМИ, которые то утверждали, что Украина после освобождения Россией большей части Донбасса потеряла минимум 40% производственных мощностей, то трагически констатировали, что только за один год после начала СВО промышленное энергопотребление упало на 45%.Кого не впечатляли проценты, добивали цифрами в деньгах: 10 июля этого года на заседании Платформы доноров Украины тогдашний глава украинского правительства Шмыгаль поведал миру, что Россия нанесла стране ущерб в триллион долларов, а работы по ее восстановлению займут ровно 14 лет (плюс-минус одна секунда). Как незадолго до этого написал The Washington Post, "украинская экономика на фоне перспектив резкого уменьшения западной помощи находится на пороге коллапса".Посыл был интуитивно понятен, как возглас "цигель-цигель, ай-лю-лю": срочно дайте денег и оружия, иначе уже сегодня после ужина с баварским к вам нагрянут русские и примутся выкорчевывать волшебный сад.Но оказалось, что вся эта апокалиптическая картина упадка и разрушения — лишь искусные декорации, все это время сбивавшие с толку и врага, и друзей: на самом деле под ежедневным градом русских бомб, ракет и дронов украинская военная промышленность не загибалась, а, наоборот, наливалась титанической силой, чтобы в один прекрасный день выползти из-под дивана, расправить мощные плечи и превратить Красную машину в пыль.И этот прекрасный день настал.В среду недопрезидент Зеленский заявил, что в обороне Незалежной наступает новая эра: оказывается, Украина теперь сама с легкостью производит более 40% того, что нужно для ведения боевых действий, а в течение шести месяцев этот показатель будет доведен до 50% (и это только блистательное начало).Как водится, в западных СМИ ровно за один день Украина превратилась из забитого карлика в индустриального монстра, который только и ждет команды, чтобы все тут разнести. Агентство Bloomberg оперативно отписало, что "военная промышленность страны в состоянии производить оружие в три раза больших объемах, чем сейчас", а в Reuters уверены, что "Киев придает большое значение наращиванию потенциала своей оборонной промышленности как наилучшему способу противостоять России".Чтобы явление народу истинного победного образа Украины получилось максимально громким и убедительным, Зеленский произвел гениальную рокировку: на место главы правительства он назначил бывшую министершу экономики Свириденко (которая очень удачно всю дорогу общалась с американцами и от лица Украины подписала с ними очень удачное соглашение по ресурсам); еще десять дней назад певший вечную память экономике Украины Шмыгаль поставлен министром обороны, а бывший министр бороны Умеров был предложен американцам послом, но те его послали, так что пришлось ограничиться постом секретаря Совета нацбезопасности и обороны. В общем — мощно, неожиданно, красиво.Как синхронно застрочили западные информисточники, это решение "придаст мощный импульс оружейной промышленности и вдохнет новую жизнь в экономику Украины", то есть русский баснописец Крылов, который утверждал, что кадровые перестановки из мартышки, козла, осла и косолапого мишки не работают, был унижен и посрамлен.Один нюанс: чтобы это неожиданное военно-экономическое чудо Украины не превратилось в тыкву, нужно — угадайте что? Правильно: западные деньги, всего-то под сотню миллиардов долларов на следующий год.Впрочем, многие обозреватели обозревают, то есть подозревают, что истинной причиной нового моноспектакля Зеленского стал провал модной схемы по финансированию европейскими странами закупок оружия в США.На данный момент официально слились Франция, Италия, Чехия, Венгрия и Словакия, причем все нашли разные, но убедительные причины. Пока за схему отчаянно держится Германия, но другие "желающие", даже из русофобской Прибалтики и Скандинавии, заявили, что пока тщательно и неторопливо "изучают документы" и "рассматривают варианты".На Банковой сообразили, что очень скоро будет совсем больно и кое-кого могут даже публично повесить, и полностью погрузились в реализацию плана Б. По утечкам из Киева, шайка Зеленского уже приступила к выводу уворованных средств спонсоров за рубеж, но для "дембельского аккорда" 50-100 миллиардов под "масштабное производство оружия на Украине" совершенно не помешают.Схема рабочая, однако потенциальных клиентов для очередного развода может смутить то, что все до единого громкие проекты по "совместному" производству вооружений на Украине пока родили дохлую мышь. Например, массовая сборка немецких бронетранспортеров Fuchs "Рейнметаллом" и "Укроборонпромом" должна была заработать еще в конце лета 2024 года, а не менее массовая локализация немецких же БМП Lynx — во второй половине 2024-го. Результат — один маленький, но очень гордый ремонтный цех, который вроде бы есть, но его никто до сих пор не видел.Есть ненулевая вероятность, что под новую тему европейцы все же Украине денег дадут — хотя бы в качестве политического жеста. Но совершенно очевидно, что на фоне серьезных финансовых проблем в ЕС и вновь вспыхнувшей тарифной войны с США их хватит только на пару особняков в Монако, и то не на первой линии, а могучий украинский ВПК так и останется в красивых мифах и песнях разбухающей украинской общины в Канаде.

https://ria.ru/20250718/tramp-2029955157.html

https://ria.ru/20250718/mir-2029857050.html

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029791702.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, украина, россия, нато, владимир зеленский