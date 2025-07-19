Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли групповой удар по украинскому ВПК - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 19.07.2025 (обновлено: 12:40 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/udar-2030130549.html
ВС России нанесли групповой удар по украинскому ВПК
ВС России нанесли групповой удар по украинскому ВПК - РИА Новости, 19.07.2025
ВС России нанесли групповой удар по украинскому ВПК
Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:04:00+03:00
2025-07-19T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944654985_0:0:1872:1053_1920x0_80_0_0_855dd35754c1e50101114e4b2c469a9e.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников, говорится в сводке Минобороны."Сегодня ночью &lt;...&gt; нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены", — заявили в ведомстве. Среди других пораженных целей: В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям противника.
https://ria.ru/20250719/svo-2028561819.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944654985_0:0:2156:1617_1920x0_80_0_0_3669a525d8b8b53be1664e47d1d098c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли групповой удар по украинскому ВПК

МО: ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников, говорится в сводке Минобороны.
"Сегодня ночью <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены", — заявили в ведомстве.
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
"Здесь это в дефиците". На фронте вскрылась серьезная проблема
Вчера, 08:00
Среди других пораженных целей:
  • ТЦК;
  • инфраструктура военного аэродрома;
  • авиаремонтное предприятие;
  • места подготовки к запуску ударных БПЛА самолетного типа;
  • пункты временной дислокации украинских боевиков в 132 районах.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала