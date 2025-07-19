https://ria.ru/20250719/udar-2030130549.html

ВС России нанесли групповой удар по украинскому ВПК

ВС России нанесли групповой удар по украинскому ВПК - РИА Новости, 19.07.2025

ВС России нанесли групповой удар по украинскому ВПК

Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:04:00+03:00

2025-07-19T12:04:00+03:00

2025-07-19T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников, говорится в сводке Минобороны."Сегодня ночью <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены", — заявили в ведомстве. Среди других пораженных целей: В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям противника.

https://ria.ru/20250719/svo-2028561819.html

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Варвара Скокшина

россия, украина, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины