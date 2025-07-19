ВС России нанесли групповой удар по украинскому ВПК
МО: ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников, говорится в сводке Минобороны.
"Сегодня ночью <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены", — заявили в ведомстве.
Среди других пораженных целей:
- ТЦК;
- инфраструктура военного аэродрома;
- авиаремонтное предприятие;
- места подготовки к запуску ударных БПЛА самолетного типа;
- пункты временной дислокации украинских боевиков в 132 районах.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям противника.
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