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"Нигде такого не видели". Туристы из России описали отдых в Северной Корее - РИА Новости, 19.07.2025
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14:26 19.07.2025 (обновлено: 15:48 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/turisty-2030145439.html
"Нигде такого не видели". Туристы из России описали отдых в Северной Корее
"Нигде такого не видели". Туристы из России описали отдых в Северной Корее - РИА Новости, 19.07.2025
"Нигде такого не видели". Туристы из России описали отдых в Северной Корее
Российские туристы, посетившие новый северокорейский курорт Вонсан-Кальма, поделились впечатлениями от поездки в беседе с РБК. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:26:00+03:00
2025-07-19T15:48:00+03:00
рбк (медиагруппа)
ким чен ын
кндр (северная корея)
александр мацегора
россия
вонсан
мария захарова
туризм
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские туристы, посетившие новый северокорейский курорт Вонсан-Кальма, поделились впечатлениями от поездки в беседе с РБК."Нигде еще такого не видела. Говоришь, что хочешь музыку, — тебе несут колонку тут же. &lt;...&gt; Мы сказали, что нам нужен чайник, чтобы разливать чай, — пришли в следующий раз, а он уже стоял на столе", — отметили россияне дружелюбие северокорейцев.По словам другой туристки, пляж превзошел все ожидания."Нам повезло, что мы первые на пляжном туре. Мы много где были, ездили на Бали три месяца назад. Но здесь прямо отдых-отдых", — сказала она.Отмечается, что недельные туры в КНДР на июль — август, в которые включены три ночи в Вонсане, предлагают несколько российских компаний. Средняя стоимость начинается от 133 тысяч рублей на человека.В июне прошла церемония завершения строительства туристической зоны в Вонсане. Пляжный курорт открылся в начале июля.Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время визита назвала Вонсан фантастическим. Она уточнила, что курорт был создан всего за четыре года, несмотря на то что страна не одно десятилетие находится под давлением ограничительных мер. Захарова также отметила отличное состояние дорог в городе, развитую инфраструктуру на пляжах и доступность транспорта.Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсане пообещал способствовать увеличению туристических потоков из России, создавая для этого условия, включая вопрос авиасообщения.
https://ria.ru/20250718/put-2029826423.html
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рбк (медиагруппа), ким чен ын, кндр (северная корея), александр мацегора, россия, вонсан, мария захарова, туризм, общество
РБК (медиагруппа), Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Александр Мацегора, Россия, Вонсан, Мария Захарова, Туризм, Общество
"Нигде такого не видели". Туристы из России описали отдых в Северной Корее

Первые туристы из России описали пляжный отдых в Северной Корее

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаги КНДР и России на улице в Пхеньяне
Флаги КНДР и России на улице в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Флаги КНДР и России на улице в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские туристы, посетившие новый северокорейский курорт Вонсан-Кальма, поделились впечатлениями от поездки в беседе с РБК.
"Нигде еще такого не видела. Говоришь, что хочешь музыку, — тебе несут колонку тут же. <...> Мы сказали, что нам нужен чайник, чтобы разливать чай, — пришли в следующий раз, а он уже стоял на столе", — отметили россияне дружелюбие северокорейцев.
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По словам другой туристки, пляж превзошел все ожидания.
"Нам повезло, что мы первые на пляжном туре. Мы много где были, ездили на Бали три месяца назад. Но здесь прямо отдых-отдых", — сказала она.
Отмечается, что недельные туры в КНДР на июль — август, в которые включены три ночи в Вонсане, предлагают несколько российских компаний. Средняя стоимость начинается от 133 тысяч рублей на человека.
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В июне прошла церемония завершения строительства туристической зоны в Вонсане. Пляжный курорт открылся в начале июля.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время визита назвала Вонсан фантастическим. Она уточнила, что курорт был создан всего за четыре года, несмотря на то что страна не одно десятилетие находится под давлением ограничительных мер. Захарова также отметила отличное состояние дорог в городе, развитую инфраструктуру на пляжах и доступность транспорта.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсане пообещал способствовать увеличению туристических потоков из России, создавая для этого условия, включая вопрос авиасообщения.
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РБК (медиагруппа)Ким Чен ЫнКНДР (Северная Корея)Александр МацегораРоссияВонсанМария ЗахароваТуризмОбщество
 
 
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