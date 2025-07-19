https://ria.ru/20250719/trevoga-2030094273.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.07.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и еще десяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T04:12:00+03:00
2025-07-19T04:12:00+03:00
2025-07-19T04:12:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и еще десяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях тревога была объявлена около 4.00 мск. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях Украины воздушная тревога держится от шести до почти девять часов, в Днепропетровской - около четырех. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250719/vzryvy-2030090790.html
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киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и 11 областях Украины власти объявили воздушную тревогу