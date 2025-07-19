https://ria.ru/20250719/tramp-2030177211.html

В США дали неожиданный совет Белому дому из-за синяков у Трампа

В США дали неожиданный совет Белому дому из-за синяков у Трампа - РИА Новости, 19.07.2025

В США дали неожиданный совет Белому дому из-за синяков у Трампа

Американский журналист Ноэль Уильямс обратил внимание на заявление пресс-службы Белого дома, объяснившей синяки на руках у президента Дональда Трампа частыми... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T18:30:00+03:00

2025-07-19T18:30:00+03:00

2025-07-19T19:18:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ba0f6330b694861db70e3a793bcf0a1.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американский журналист Ноэль Уильямс обратил внимание на заявление пресс-службы Белого дома, объяснившей синяки на руках у президента Дональда Трампа частыми рукопожатиями, и предложил заменить этот жест другими видами приветствия."Руководителю протокола Монике Кроули необходимо <…> уделять особое внимание этикету, возможно, отдавая предпочтение другим техникам приветствия", — высказался журналист.Он предложил "приберечь рукопожатия" для торжественных церемоний, встреч с "важными фигурами" или для скрепления сделок."При встрече с таким напыщенным болваном, как француз Эммануэль Макрон, важно, чтобы Трамп взял верх, пожав руку доминантным жестом. Такие рукопожатия могут усугубить его состояние, но это стоило того, чтобы дать этому высокомерному французскому коротышке понять свое место", — сыронизировал журналист.Он пошутил, что для демонстрации презрения к "слабоумным демократам, которые не заслуживают рукопожатия", Трампу тоже стоило бы выбрать подходящий жест. "Показывать средний палец (на публике) нашему избранному подавляющим большинством голосов президенту, возможно, и неприлично, но кивок подбородка в сторону презренных левых критиков — это уместный сигнал", — заключил Уильямс.На этой неделе пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что у президента США Дональда Трампа во время медицинского обследования обнаружили хроническую венозную недостаточность. Левитт отметила, что в последние недели Трамп испытывал "отечность" в нижних частях ног. На его недавних фотографиях можно увидеть "небольшие синяки" на тыльной стороне ладони. Последнее связано с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029397174.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023368191.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, эммануэль макрон