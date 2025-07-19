Трамп подписал законопроект о стейблкоинах
Трамп подписал законопроект о стейблкоинах, привязанных к доллару
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США, сообщается в пресс-релизе на сайте Белого дома.
В пятницу конгресс США одобрил три законопроекта, регулирующих рынок цифровых финансовых активов в США во исполнение предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, выступающего в поддержку криптовалютной индустрии, как следовало из трансляции голосования на телеканале C-SPAN. Речь идет о законопроекте Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Этот законопроект ранее был одобрен верхней палатой конгресса и был отправлен на подпись Трампу.
"Трамп подписал законопроект Genius Act,... исторический акт, который проложит путь для того, чтобы США возглавили мировую революцию цифровой валюты", - говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома, опубликованном в ночь с пятницы на субботу.
Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте Трамп постановил создать стратегический резерв криптовалют США, он будет включать в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).