https://ria.ru/20250719/tramp-2030122369.html

Трамп подписал законопроект о стейблкоинах

Трамп подписал законопроект о стейблкоинах - РИА Новости, 19.07.2025

Трамп подписал законопроект о стейблкоинах

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США,... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T10:52:00+03:00

2025-07-19T10:52:00+03:00

2025-07-19T10:52:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США, сообщается в пресс-релизе на сайте Белого дома. В пятницу конгресс США одобрил три законопроекта, регулирующих рынок цифровых финансовых активов в США во исполнение предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, выступающего в поддержку криптовалютной индустрии, как следовало из трансляции голосования на телеканале C-SPAN. Речь идет о законопроекте Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Этот законопроект ранее был одобрен верхней палатой конгресса и был отправлен на подпись Трампу. "Трамп подписал законопроект Genius Act,... исторический акт, который проложит путь для того, чтобы США возглавили мировую революцию цифровой валюты", - говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома, опубликованном в ночь с пятницы на субботу. Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте Трамп постановил создать стратегический резерв криптовалют США, он будет включать в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).

https://ria.ru/20250704/mayning-2027081830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп