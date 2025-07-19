https://ria.ru/20250719/tramp-2030109788.html

"Решил выиграть". На Западе раскрыли план Трампа против России

"Решил выиграть". На Западе раскрыли план Трампа против России - РИА Новости, 19.07.2025

"Решил выиграть". На Западе раскрыли план Трампа против России

Американский президент Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить соглашение с Киевом для того, чтобы отсрочить введение... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T09:10:00+03:00

2025-07-19T09:10:00+03:00

2025-07-19T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить соглашение с Киевом для того, чтобы отсрочить введение антироссийских санкций, пишет издание Steigan."Трамп, похоже, решил выиграть себе 50 дней в Вашингтоне, чтобы добиться мира на Украине, прежде чем сенат (верхняя палата конгресса США. — Прим. ред.) вынудит его ввести вторичные санкции против России. Таким образом, заявление от 14 июля было скорее вопросом внутренней, чем внешней политики", — говорится в статье.По словам автора, глава Белого дома при этом не взял на себя никаких четких обязательств по выполнению конкретных требований со стороны России, главными из которых являются нейтралитет Украины и отказ от ее амбиций вступить в НАТО.В понедельник Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100%-ные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250719/tramp-2029981756.html

https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html

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конгресс сша, россия, в мире, украина, москва, дмитрий песков, нато, евросоюз, дональд трамп