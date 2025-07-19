https://ria.ru/20250719/tramp-2030093804.html

"Закулисные сделки": в США раскрыли странных ход Трампа против России

"Закулисные сделки": в США раскрыли странных ход Трампа против России - РИА Новости, 19.07.2025

"Закулисные сделки": в США раскрыли странных ход Трампа против России

Американский президент Дональд Трамп изменил свое отношение к Украине из-за необходимости укрепить свое положение на посту главы государства, а не ради помощи... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T03:59:00+03:00

2025-07-19T03:59:00+03:00

2025-07-19T04:16:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп изменил свое отношение к Украине из-за необходимости укрепить свое положение на посту главы государства, а не ради помощи Киеву, пишет политический обозреватель Доминик Сансоне в статье для журнала American Conservative."Очевидную смену политического курса нетрудно представить как результат закулисных сделок, которые устроили ястребов в сенате. Это негативно сказывается на текущей внешнеполитической повестке президента, не говоря уже о многочисленных потерях из-за затягивания войны", — говорится в публикации.По мнению автора, Трампу необходимо заручиться поддержкой в сенате чтобы проводить необходимые реформы, а сделать это можно, удовлетворив запросы проукраинской части республиканцев, в том числе и косвенно затронуть тему жестких антироссийских санкций, законопроект о которых подготовили сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь, а также вовлечь американскую промышленность в военное производство, заставив Европу платить за вооружение для Киева."Для многих республиканцев важно, что недавнее заявление Трампа об увеличении поставок оружия на Украину означает рост оборонного производства в США", — отмечает автор.Очевидно, что американский лидер, не заинтересован в конфликте с Россией, тем не менее, ему приходится расставлять приоритеты во внутренней политике, чтобы реализовать свои предвыборные обещания, полагает Сансоне."Хотя усиление возможностей ПВО, в частности, в виде ракетных комплексов Patriot, поможет Киеву, они все равно не смогут противостоять основным факторам, составляющим стратегическое преимущество России", — резюмирует эксперт.В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250718/rossiya-2029941374.html

https://ria.ru/20250716/tramp-2029432555.html

https://ria.ru/20250718/tramp-2029955157.html

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в мире, киев, украина, европа, дональд трамп, евросоюз