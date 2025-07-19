"Закулисные сделки": в США раскрыли странных ход Трампа против России
AC: Трамп изменил отношение к Украине ради собственной выгоды
© Getty Images / Joe RaedleПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Joe Raedle
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп изменил свое отношение к Украине из-за необходимости укрепить свое положение на посту главы государства, а не ради помощи Киеву, пишет политический обозреватель Доминик Сансоне в статье для журнала American Conservative.
"Очевидную смену политического курса нетрудно представить как результат закулисных сделок, которые устроили ястребов в сенате. Это негативно сказывается на текущей внешнеполитической повестке президента, не говоря уже о многочисленных потерях из-за затягивания войны", — говорится в публикации.
По мнению автора, Трампу необходимо заручиться поддержкой в сенате чтобы проводить необходимые реформы, а сделать это можно, удовлетворив запросы проукраинской части республиканцев, в том числе и косвенно затронуть тему жестких антироссийских санкций, законопроект о которых подготовили сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь, а также вовлечь американскую промышленность в военное производство, заставив Европу платить за вооружение для Киева.
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"Для многих республиканцев важно, что недавнее заявление Трампа об увеличении поставок оружия на Украину означает рост оборонного производства в США", — отмечает автор.
Очевидно, что американский лидер, не заинтересован в конфликте с Россией, тем не менее, ему приходится расставлять приоритеты во внутренней политике, чтобы реализовать свои предвыборные обещания, полагает Сансоне.
"Хотя усиление возможностей ПВО, в частности, в виде ракетных комплексов Patriot, поможет Киеву, они все равно не смогут противостоять основным факторам, составляющим стратегическое преимущество России", — резюмирует эксперт.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.
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* Внесен в список террористов и экстремистов в России.