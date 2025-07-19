Рейтинг@Mail.ru
"Закулисные сделки": в США раскрыли странных ход Трампа против России - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:59 19.07.2025 (обновлено: 04:16 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/tramp-2030093804.html
"Закулисные сделки": в США раскрыли странных ход Трампа против России
"Закулисные сделки": в США раскрыли странных ход Трампа против России - РИА Новости, 19.07.2025
"Закулисные сделки": в США раскрыли странных ход Трампа против России
Американский президент Дональд Трамп изменил свое отношение к Украине из-за необходимости укрепить свое положение на посту главы государства, а не ради помощи... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T03:59:00+03:00
2025-07-19T04:16:00+03:00
в мире
киев
украина
европа
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030031211_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_6723577c64047d9f972a6c2d83f72f42.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп изменил свое отношение к Украине из-за необходимости укрепить свое положение на посту главы государства, а не ради помощи Киеву, пишет политический обозреватель Доминик Сансоне в статье для журнала American Conservative."Очевидную смену политического курса нетрудно представить как результат закулисных сделок, которые устроили ястребов в сенате. Это негативно сказывается на текущей внешнеполитической повестке президента, не говоря уже о многочисленных потерях из-за затягивания войны", — говорится в публикации.По мнению автора, Трампу необходимо заручиться поддержкой в сенате чтобы проводить необходимые реформы, а сделать это можно, удовлетворив запросы проукраинской части республиканцев, в том числе и косвенно затронуть тему жестких антироссийских санкций, законопроект о которых подготовили сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь, а также вовлечь американскую промышленность в военное производство, заставив Европу платить за вооружение для Киева."Для многих республиканцев важно, что недавнее заявление Трампа об увеличении поставок оружия на Украину означает рост оборонного производства в США", — отмечает автор.Очевидно, что американский лидер, не заинтересован в конфликте с Россией, тем не менее, ему приходится расставлять приоритеты во внутренней политике, чтобы реализовать свои предвыборные обещания, полагает Сансоне."Хотя усиление возможностей ПВО, в частности, в виде ракетных комплексов Patriot, поможет Киеву, они все равно не смогут противостоять основным факторам, составляющим стратегическое преимущество России", — резюмирует эксперт.В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250718/rossiya-2029941374.html
https://ria.ru/20250716/tramp-2029432555.html
https://ria.ru/20250718/tramp-2029955157.html
киев
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030031211_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_32844b601d279a2e603521945ff32fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, европа, дональд трамп, евросоюз
В мире, Киев, Украина, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз
"Закулисные сделки": в США раскрыли странных ход Трампа против России

AC: Трамп изменил отношение к Украине ради собственной выгоды

© Getty Images / Joe RaedleПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Getty Images / Joe Raedle
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп изменил свое отношение к Украине из-за необходимости укрепить свое положение на посту главы государства, а не ради помощи Киеву, пишет политический обозреватель Доминик Сансоне в статье для журнала American Conservative.
"Очевидную смену политического курса нетрудно представить как результат закулисных сделок, которые устроили ястребов в сенате. Это негативно сказывается на текущей внешнеполитической повестке президента, не говоря уже о многочисленных потерях из-за затягивания войны", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
На Западе сделали мрачное заявление о России из-за плана Трампа
18 июля, 13:43
По мнению автора, Трампу необходимо заручиться поддержкой в сенате чтобы проводить необходимые реформы, а сделать это можно, удовлетворив запросы проукраинской части республиканцев, в том числе и косвенно затронуть тему жестких антироссийских санкций, законопроект о которых подготовили сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь, а также вовлечь американскую промышленность в военное производство, заставив Европу платить за вооружение для Киева.
«
"Для многих республиканцев важно, что недавнее заявление Трампа об увеличении поставок оружия на Украину означает рост оборонного производства в США", — отмечает автор.
Очевидно, что американский лидер, не заинтересован в конфликте с Россией, тем не менее, ему приходится расставлять приоритеты во внутренней политике, чтобы реализовать свои предвыборные обещания, полагает Сансоне.
Мелания и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Трамп ответил на вопрос о роли жены в формировании позиции по Украине
16 июля, 12:21
"Хотя усиление возможностей ПВО, в частности, в виде ракетных комплексов Patriot, поможет Киеву, они все равно не смогут противостоять основным факторам, составляющим стратегическое преимущество России", — резюмирует эксперт.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
СМИ рассказали о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому
18 июля, 14:28
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
 
В миреКиевУкраинаЕвропаДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала