https://ria.ru/20250719/tramp-2030093182.html

"Большой ущерб": СМИ просчитали последствия удара Трампа по России

"Большой ущерб": СМИ просчитали последствия удара Трампа по России - РИА Новости, 19.07.2025

"Большой ущерб": СМИ просчитали последствия удара Трампа по России

Новые санкции президента США Дональда Трампа, которые он грозит ввести против России в случае отсутствия сделки по Украине, нанесут серьезный ущерб Вашингтону и РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T03:29:00+03:00

2025-07-19T03:29:00+03:00

2025-07-19T03:29:00+03:00

в мире

россия

украина

москва

дональд трамп

совет евросоюза

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027232116_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_caadb0de3f3b1a01b8dd0895cf83bebc.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Новые санкции президента США Дональда Трампа, которые он грозит ввести против России в случае отсутствия сделки по Украине, нанесут серьезный ущерб Вашингтону и Брюсселю, а вовсе не Москве, пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на экспертов."Они (Санкции. — Прим. Ред.) могут нанести большой ущерб. Я не думаю, что американцы пойдут на это, потому что последствия будут крайне сложными. Эта мера — настоящее оружие", — предупредил в беседе с изданием аналитик центра Euro Créative Ульрих Бунат.По словам эксперта, механизм вторичных санкций неизбежно приведет к катастрофе в мировой торговле, поэтому Соединенные Штаты вряд ли согласятся на такой расклад, не боясь получить крупных проблем.Издание отмечает, что и новый европейский, уже 18-й по счету, пакет санкций также не приведет к давлению на Россию, а лишь ускорит экономический кризис в самом Евросоюзе."<…> (Россия) перестроилась, ведя торговлю и сотрудничество с крупными развивающимися странами, которые по разным причинам не желают применять западные санкции", — объяснил преподаватель Католического института высших исследований (ICES) Дэвид Тертри.По словам эксперта, европейцы не имеют влияния на Россию, а обещанный "крах" российской экономики является лишь фантазией не самых дальновидных политиков, что прекрасно показывает то, как успешно Москва справлялась с предыдущими пакетами санкций.Совет Евросоюза в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет".В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250719/tramp-2030087289.html

https://ria.ru/20250719/tramp-2030083527.html

https://ria.ru/20250718/tramp-2030058503.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, дональд трамп, совет евросоюза