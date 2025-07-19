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"Большой ущерб": СМИ просчитали последствия удара Трампа по России - РИА Новости, 19.07.2025
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03:29 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/tramp-2030093182.html
"Большой ущерб": СМИ просчитали последствия удара Трампа по России
"Большой ущерб": СМИ просчитали последствия удара Трампа по России - РИА Новости, 19.07.2025
"Большой ущерб": СМИ просчитали последствия удара Трампа по России
Новые санкции президента США Дональда Трампа, которые он грозит ввести против России в случае отсутствия сделки по Украине, нанесут серьезный ущерб Вашингтону и РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T03:29:00+03:00
2025-07-19T03:29:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
дональд трамп
совет евросоюза
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Новые санкции президента США Дональда Трампа, которые он грозит ввести против России в случае отсутствия сделки по Украине, нанесут серьезный ущерб Вашингтону и Брюсселю, а вовсе не Москве, пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на экспертов."Они (Санкции. — Прим. Ред.) могут нанести большой ущерб. Я не думаю, что американцы пойдут на это, потому что последствия будут крайне сложными. Эта мера — настоящее оружие", — предупредил в беседе с изданием аналитик центра Euro Créative Ульрих Бунат.По словам эксперта, механизм вторичных санкций неизбежно приведет к катастрофе в мировой торговле, поэтому Соединенные Штаты вряд ли согласятся на такой расклад, не боясь получить крупных проблем.Издание отмечает, что и новый европейский, уже 18-й по счету, пакет санкций также не приведет к давлению на Россию, а лишь ускорит экономический кризис в самом Евросоюзе."&lt;…&gt; (Россия) перестроилась, ведя торговлю и сотрудничество с крупными развивающимися странами, которые по разным причинам не желают применять западные санкции", — объяснил преподаватель Католического института высших исследований (ICES) Дэвид Тертри.По словам эксперта, европейцы не имеют влияния на Россию, а обещанный "крах" российской экономики является лишь фантазией не самых дальновидных политиков, что прекрасно показывает то, как успешно Москва справлялась с предыдущими пакетами санкций.Совет Евросоюза в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет".В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250719/tramp-2030087289.html
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в мире, россия, украина, москва, дональд трамп, совет евросоюза
В мире, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Совет Евросоюза
"Большой ущерб": СМИ просчитали последствия удара Трампа по России

LP: новые санкции Трампа против России могут нанести ущерб США и ЕС

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Новые санкции президента США Дональда Трампа, которые он грозит ввести против России в случае отсутствия сделки по Украине, нанесут серьезный ущерб Вашингтону и Брюсселю, а вовсе не Москве, пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на экспертов.
"Они (Санкции. — Прим. Ред.) могут нанести большой ущерб. Я не думаю, что американцы пойдут на это, потому что последствия будут крайне сложными. Эта мера — настоящее оружие", — предупредил в беседе с изданием аналитик центра Euro Créative Ульрих Бунат.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
"Еще сильнее": на Западе раскрыли, что случилось с планом Трампа по Украине
Вчера, 00:53
По словам эксперта, механизм вторичных санкций неизбежно приведет к катастрофе в мировой торговле, поэтому Соединенные Штаты вряд ли согласятся на такой расклад, не боясь получить крупных проблем.
Издание отмечает, что и новый европейский, уже 18-й по счету, пакет санкций также не приведет к давлению на Россию, а лишь ускорит экономический кризис в самом Евросоюзе.
"<…> (Россия) перестроилась, ведя торговлю и сотрудничество с крупными развивающимися странами, которые по разным причинам не желают применять западные санкции", — объяснил преподаватель Католического института высших исследований (ICES) Дэвид Тертри.
Руперт Мердок - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Трамп подал иск против Руперта Мердока
Вчера, 00:03
По словам эксперта, европейцы не имеют влияния на Россию, а обещанный "крах" российской экономики является лишь фантазией не самых дальновидных политиков, что прекрасно показывает то, как успешно Москва справлялась с предыдущими пакетами санкций.
Совет Евросоюза в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Трамп ужесточил требования в переговорах с ЕС, пишет FT
18 июля, 19:35
 
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