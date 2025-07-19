https://ria.ru/20250719/tramp-2030087289.html

"Еще сильнее": на Западе раскрыли, что случилось с планом Трампа по Украине

"Еще сильнее": на Западе раскрыли, что случилось с планом Трампа по Украине - РИА Новости, 19.07.2025

"Еще сильнее": на Западе раскрыли, что случилось с планом Трампа по Украине

Европейским политикам удалось лишь номинально привлечь президента США Дональда Трампа на свою сторону по вопросу Украины, но они не смогли поменять его... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T00:53:00+03:00

2025-07-19T00:53:00+03:00

2025-07-19T00:53:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Европейским политикам удалось лишь номинально привлечь президента США Дональда Трампа на свою сторону по вопросу Украины, но они не смогли поменять его стратегию по оказанию военной помощи Киеву, пишет немецкий журнал Der Spiegel."Тональность, которую можно услышать из Америки Трампа, может показаться новой, но какой-то совершенно новой стратегии не наблюдается. Хоть и похвально, что (Канцлер ФРГ Фридрих. — Прим. Ред.) Мерц, (Президент Франции Эммануэль. — Прим. Ред.) Макрон и (Премьер Италии Джорджа. — Прим. Ред.) Мелони еще сильнее привлекли Трампа на свою сторону", — говорится в материале.Как утверждает издание, Европа не должна надеяться на помощь Соединенных Штатов, осознавая переменчивое настроение Трампа и его непостоянство в вопросе оказания военной помощи Украине."Любой, кто полагается на Трампа, должен ожидать, что в любой момент его снова бросят", — подытоживает издание.Вчера немецкий таблоид Bild сообщил со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, что президент США потребовал от Германии поставлять Украине вооружение из собственных арсеналов. По данным издания, этим решением Трамп дал понять, что простого финансирования Украины недостаточно и европейские союзники должны будут не только поставлять собственные вооружения, но и закупать новые у США.Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит США полную стоимость этого оружия. В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250718/tramp-2030058503.html

https://ria.ru/20250718/ukraina-2030041559.html

https://ria.ru/20250718/tramp-2029850684.html

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в мире, украина, сша, германия, дональд трамп, сергей лавров, нато, der spiegel, bild