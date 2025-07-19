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Трамп запустил обратный отсчет для доллара

Трамп запустил обратный отсчет для доллара - РИА Новости, 19.07.2025

Трамп запустил обратный отсчет для доллара

Нынешний год ознаменовался историческим падением американской валюты на мировом рынке за последние полвека. Доллар ставит антирекорды по отношению к мировым... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T08:00:00+03:00

2025-07-19T08:00:00+03:00

2025-07-19T11:13:00+03:00

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Нынешний год ознаменовался историческим падением американской валюты на мировом рынке за последние полвека. Доллар ставит антирекорды по отношению к мировым валютам. В июне было зафиксировано историческое падение более чем на десять процентов. И это стало худшим показателем аж с 1973 года, когда Никсон нарушил золотой стандарт Бреттон-Вудса. Это знаковое историческое событие: до 1973 года центробанки других стран могли обменивать доллары на золото по фиксированной цене, а Никсон изменил эту валютно-финансовую систему, и почти все мировые валюты перешли на плавающие курсы.Трамп, вероятно, тоже хочет войти в историю как разрушитель старого и создатель чего-то нового. Потому что такое падение доллара и снижение доверия к нему у мировых инвесторов является прямым следствием действий американского президента. И дело даже не в торговой войне с половиной мира, которая то разгорается с новой силой, то затихает на время. Проблема в той непредсказуемости, которую создал Дональд Трамп в мировой торговле. В любом бизнесе — хоть в реальной экономике, хоть на фондовых биржах — больше всего ценится стабильность. Потому что она дает возможность более точно строить прогнозы и ожидания, в том числе по доходам, и снижает риски. А сейчас никто не может сказать, что будет завтра, через месяц и к концу года. Одно новое необычное заявление Трампа — и все текущие прогнозы превращаются в пепел, и нужно начинать все с нуля.Исторически США уже прибегали к ослаблению доллара ради сокращения торгового дефицита — в 1985 году. Тогда Штаты с рядом западных партнеров, в том числе с Францией, Западной Германией и Японией, специально обвалили курс доллара через интервенции на валютном рынке. Теперь Трамп делает примерно то же самое, только другим способом — через торговые атаки на другие страны, в том числе на своих союзников. Пришел он к этому тоже не сразу. Ведь в свой первый срок Трамп пытался поднять американскую экономику через ослабление юаня, но это не сработало. Поэтому он переключился на ослабление доллара, которое — проверено 1980-ми годами — точно ведет к снижению импорта и укреплению американского экспорта. А это именно то, что нужно президенту США, который недоволен столь сильной зависимостью американцев от китайского, европейского и прочего импорта и желает, чтобы американская экономика начала наконец сама производить сырье и товары, которые потребляет. В конце концов, речь идет о безопасности будущего американской экономики, в чем Трампа можно понять. Другое дело, что США привыкли решать свои проблемы за чужой счет.Американский президент в своем желании ослабить доллар дошел даже до угроз уволить главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Потому что американский Центробанк не делает того, чего требует Трамп, а именно — не снижает ставку на целых три процента с текущего уровня в 4,25-4,5%. Даже просто разговоры о том, чтобы надавить на ФРС, уже подрывают доверие к американской финансовой системе и доллару. Потому что на независимости ФРС держится очень многое.Регулятор оказался под небывалым давлением. Особенно учитывая то, что действия Трампа стимулируют инфляцию, о чем говорят последние статистические данные. И в целом отрицательные последствия торговых войн — именно в больших рисках роста инфляции. И для борьбы с ней центробанки вынуждены повышать ставку, а не снижать, как хочет Трамп. В этом плане американский президент начинает походить на Реджепа Тайипа Эрдогана, который тоже вел борьбу с турецким Центробанком, легко ее выиграл, и заставил снизить ставку. Как результат — инфляция в Турции достигала 80% в 2022 году. Однако даже помыслить о подобном обращении с ФРС еще в начале 2025 года было невозможно.Неудивительно, что экономика США в этом году официально потеряла свое величие: с мая все три главных международных рейтинговых агентства считают, что американская экономика больше не достойна иметь высший кредитный рейтинг. Это означает, что вероятность дефолта США как государства теперь официально признана всеми как ненулевая. Из-за этого жить в долг Америке становится все дороже.Но всегда есть те, кто выигрывают на любых войнах и турбулентностях. Традиционно, когда доверие к доллару падает, инвесторы обращают внимание на золото, которое, наоборот, растет в цене и показывает исторические рекорды. Долларовые активы покупать сейчас страшно, а от грядущей инфляции сохранить капитал хочется.Особенно показательно, как доверие к долларовой системе падает на уровне уже целых государств. Россия первой задала этот тренд, когда наш ЦБ полностью отказался от закупки доллара в резервы и перешел на золото и валюты дружественных стран. Но в этом году наблюдается массовый переход к аналогичной практике по всему миру. Опрос 75 центральных банков показал, что они хотят пересмотреть свою финансовую политику и отказаться от доллара в пользу золота, евро и юаня. Это невероятное событие на самом деле, потому что эти страны не попадали под западные санкции, как Россия. Но они все равно начали опасаться доллара.Конечно, вряд ли кто-то ждет, что прямо сейчас долларовая финансовая система рухнет, американская валюта превратится в ненужные бумажки, а США объявят дефолт. Однако мир начинает допускать, что Штаты могут потерпеть поражение в глобальном противостоянии. А вся их гегемония до сих пор строилась как раз на безусловной вере в то, что такого просто не может быть.Невероятные плюшки получают от всей этой истории не только золото и прочие драгметаллы, но и новые активы — а именно биткоин и другие криптовалюты. Рыночная капитализация биткоина уже превысила стоимость такого технологического гиганта, как Alphabet (Google).Именно биткоин стали называть цифровым золотом, так как он превратился, по сути, в новый защитный актив в турбулентные времена. Оба актива растут до исторических рекордов, когда доллару плохо. Однако знак равенства между золотом и биткоином ставить нельзя. Рискованность вложений в криптовалюту никто не отменял. По капитализации в 2,3 триллиона долларов биткоин уже обогнал серебро, но ему все еще очень далеко до золота, рыночная капитализация которого оценивается в 22 триллиона долларов.

https://ria.ru/20250704/ekonomika-2027273189.html

https://ria.ru/20250707/brazilija-2027794866.html

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Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

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Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

аналитика, в мире, сша, дональд трамп, экономика