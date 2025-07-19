https://ria.ru/20250719/tovary-2030114819.html

Запад не будет покупать товары из Армении вместо России, заявил Абрамян

Запад не будет покупать товары из Армении вместо России, заявил Абрамян - РИА Новости, 19.07.2025

Запад не будет покупать товары из Армении вместо России, заявил Абрамян

Запад не будет покупать товары из Армении, которые сейчас пользуются большой популярностью в России, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T09:52:00+03:00

2025-07-19T09:52:00+03:00

2025-07-19T09:52:00+03:00

армения

россия

сша

ара абрамян

ваагн хачатурян

алексей оверчук

евросоюз

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/36198/80/361988071_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_0f3310fc33c088428fd34a32686520e3.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Запад не будет покупать товары из Армении, которые сейчас пользуются большой популярностью в России, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян. "Куда идти, в Евросоюз? Что мы можем там продать? Понимаете, там стандарты другие. Даже если очень нужны наши абрикосы, там стандарты другие, сертификаты другие. Нам огромное время нужно (чтобы все привести в соответствие, - ред.). Это не так просто… Упаковка, транспортировка, хранение – очень много вопросов есть. А здесь (в России) мы просто привезли, на рынке продали, народ кушает – все счастливы", - заявил Абрамян РИА Новости. При этом он отметил, что никто среди пророссийски настроенных армян не выступает против сотрудничества с Евросоюзом и США. "Я всегда говорил: слушайте, а кто против (сотрудничества с Западом)? Давай, я тоже хочу американцев, чтобы мы с ними работали. Я тоже хочу европейцев. Но они нас примут? Они решат наши задачи? Они обеспечат нашу безопасность? Они решат нашу зерновую культуру, которую мы всю покупаем из России, почти по внутренним ценам? Газ мы покупаем. Они дадут нам? Пожалуйста, тогда никаких проблем нет", - отметил он. В то же время гражданам Армении не нужен безвизовый режим с Евросоюзом, считает Абрамян. "И так почти все армяне имеют американские грин-карты", - пошутил он. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.

https://ria.ru/20250717/armeniya-2029809616.html

https://ria.ru/20250716/armeniya-2029503436.html

армения

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, сша, ара абрамян, ваагн хачатурян, алексей оверчук, евросоюз, евразийский экономический союз