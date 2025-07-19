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Запад не будет покупать товары из Армении вместо России, заявил Абрамян - РИА Новости, 19.07.2025
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09:52 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/tovary-2030114819.html
Запад не будет покупать товары из Армении вместо России, заявил Абрамян
Запад не будет покупать товары из Армении вместо России, заявил Абрамян - РИА Новости, 19.07.2025
Запад не будет покупать товары из Армении вместо России, заявил Абрамян
Запад не будет покупать товары из Армении, которые сейчас пользуются большой популярностью в России, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:52:00+03:00
2025-07-19T09:52:00+03:00
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алексей оверчук
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Запад не будет покупать товары из Армении, которые сейчас пользуются большой популярностью в России, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян. "Куда идти, в Евросоюз? Что мы можем там продать? Понимаете, там стандарты другие. Даже если очень нужны наши абрикосы, там стандарты другие, сертификаты другие. Нам огромное время нужно (чтобы все привести в соответствие, - ред.). Это не так просто… Упаковка, транспортировка, хранение – очень много вопросов есть. А здесь (в России) мы просто привезли, на рынке продали, народ кушает – все счастливы", - заявил Абрамян РИА Новости. При этом он отметил, что никто среди пророссийски настроенных армян не выступает против сотрудничества с Евросоюзом и США. "Я всегда говорил: слушайте, а кто против (сотрудничества с Западом)? Давай, я тоже хочу американцев, чтобы мы с ними работали. Я тоже хочу европейцев. Но они нас примут? Они решат наши задачи? Они обеспечат нашу безопасность? Они решат нашу зерновую культуру, которую мы всю покупаем из России, почти по внутренним ценам? Газ мы покупаем. Они дадут нам? Пожалуйста, тогда никаких проблем нет", - отметил он. В то же время гражданам Армении не нужен безвизовый режим с Евросоюзом, считает Абрамян. "И так почти все армяне имеют американские грин-карты", - пошутил он. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
https://ria.ru/20250717/armeniya-2029809616.html
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армения, россия, сша, ара абрамян, ваагн хачатурян, алексей оверчук, евросоюз, евразийский экономический союз
Армения, Россия, США, Ара Абрамян, Ваагн Хачатурян, Алексей Оверчук, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Запад не будет покупать товары из Армении вместо России, заявил Абрамян

Абрамян: Запад не будет покупать популярные в РФ товары из Армении

© Flickr / Juan Antonio CapóАбрикосы
Абрикосы - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Flickr / Juan Antonio Capó
Абрикосы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Запад не будет покупать товары из Армении, которые сейчас пользуются большой популярностью в России, заявил РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян.
"Куда идти, в Евросоюз? Что мы можем там продать? Понимаете, там стандарты другие. Даже если очень нужны наши абрикосы, там стандарты другие, сертификаты другие. Нам огромное время нужно (чтобы все привести в соответствие, - ред.). Это не так просто… Упаковка, транспортировка, хранение – очень много вопросов есть. А здесь (в России) мы просто привезли, на рынке продали, народ кушает – все счастливы", - заявил Абрамян РИА Новости.
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При этом он отметил, что никто среди пророссийски настроенных армян не выступает против сотрудничества с Евросоюзом и США.
"Я всегда говорил: слушайте, а кто против (сотрудничества с Западом)? Давай, я тоже хочу американцев, чтобы мы с ними работали. Я тоже хочу европейцев. Но они нас примут? Они решат наши задачи? Они обеспечат нашу безопасность? Они решат нашу зерновую культуру, которую мы всю покупаем из России, почти по внутренним ценам? Газ мы покупаем. Они дадут нам? Пожалуйста, тогда никаких проблем нет", - отметил он.
В то же время гражданам Армении не нужен безвизовый режим с Евросоюзом, считает Абрамян.
"И так почти все армяне имеют американские грин-карты", - пошутил он.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
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АрменияРоссияСШААра АбрамянВаагн ХачатурянАлексей ОверчукЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
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