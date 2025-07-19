https://ria.ru/20250719/tankery-2030102330.html
СМИ: греческие танкеры продолжат перевозку российской нефти
СМИ: греческие танкеры продолжат перевозку российской нефти - РИА Новости, 19.07.2025
СМИ: греческие танкеры продолжат перевозку российской нефти
Компании из Греции, занимающиеся доставкой грузов танкерами, продолжат перевозить нефть из России, несмотря на новые санкции ЕС, сообщает Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T07:13:00+03:00
2025-07-19T07:13:00+03:00
2025-07-19T07:23:00+03:00
греция
россия
братислава
кайя каллас
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786854074_0:158:3071:1885_1920x0_80_0_0_fda3ead907637ae986f44346dbfc10dc.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Компании из Греции, занимающиеся доставкой грузов танкерами, продолжат перевозить нефть из России, несмотря на новые санкции ЕС, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. По информации агентства, речь идет о топливе, которого не касаются ограничения, чья стоимость укладывается в установленный ценовой потолок. Один из собеседников агентства заявил, что транспортировка нефти из России теперь станет сложнее, но все еще возможна.Постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций накануне.
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2030001154.html
греция
россия
братислава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786854074_256:177:2751:2048_1920x0_80_0_0_00b41735f515ce29814812ccd8dd0d9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, россия, братислава, кайя каллас, евросоюз, санкции в отношении россии
Греция, Россия, Братислава, Кайя Каллас, Евросоюз, Санкции в отношении России
СМИ: греческие танкеры продолжат перевозку российской нефти
Reuters: греческие танкеры продолжат перевозку российской нефти вопреки санкциям