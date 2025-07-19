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СМИ: греческие танкеры продолжат перевозку российской нефти - РИА Новости, 19.07.2025
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07:13 19.07.2025 (обновлено: 07:23 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/tankery-2030102330.html
СМИ: греческие танкеры продолжат перевозку российской нефти
СМИ: греческие танкеры продолжат перевозку российской нефти - РИА Новости, 19.07.2025
СМИ: греческие танкеры продолжат перевозку российской нефти
Компании из Греции, занимающиеся доставкой грузов танкерами, продолжат перевозить нефть из России, несмотря на новые санкции ЕС, сообщает Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T07:13:00+03:00
2025-07-19T07:23:00+03:00
греция
россия
братислава
кайя каллас
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Компании из Греции, занимающиеся доставкой грузов танкерами, продолжат перевозить нефть из России, несмотря на новые санкции ЕС, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. По информации агентства, речь идет о топливе, которого не касаются ограничения, чья стоимость укладывается в установленный ценовой потолок. Один из собеседников агентства заявил, что транспортировка нефти из России теперь станет сложнее, но все еще возможна.Постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций накануне.
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2030001154.html
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греция, россия, братислава, кайя каллас, евросоюз, санкции в отношении россии
Греция, Россия, Братислава, Кайя Каллас, Евросоюз, Санкции в отношении России
СМИ: греческие танкеры продолжат перевозку российской нефти

Reuters: греческие танкеры продолжат перевозку российской нефти вопреки санкциям

© AP PhotoТанкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Компании из Греции, занимающиеся доставкой грузов танкерами, продолжат перевозить нефть из России, несмотря на новые санкции ЕС, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.
По информации агентства, речь идет о топливе, которого не касаются ограничения, чья стоимость укладывается в установленный ценовой потолок.
Один из собеседников агентства заявил, что транспортировка нефти из России теперь станет сложнее, но все еще возможна.
Постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций накануне.
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ГрецияРоссияБратиславаКайя КалласЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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