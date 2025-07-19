https://ria.ru/20250719/tankery-2030102330.html

СМИ: греческие танкеры продолжат перевозку российской нефти

СМИ: греческие танкеры продолжат перевозку российской нефти - РИА Новости, 19.07.2025

СМИ: греческие танкеры продолжат перевозку российской нефти

Компании из Греции, занимающиеся доставкой грузов танкерами, продолжат перевозить нефть из России, несмотря на новые санкции ЕС, сообщает Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T07:13:00+03:00

2025-07-19T07:13:00+03:00

2025-07-19T07:23:00+03:00

греция

россия

братислава

кайя каллас

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Компании из Греции, занимающиеся доставкой грузов танкерами, продолжат перевозить нефть из России, несмотря на новые санкции ЕС, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. По информации агентства, речь идет о топливе, которого не касаются ограничения, чья стоимость укладывается в установленный ценовой потолок. Один из собеседников агентства заявил, что транспортировка нефти из России теперь станет сложнее, но все еще возможна.Постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций накануне.

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2030001154.html

греция

россия

братислава

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

греция, россия, братислава, кайя каллас, евросоюз, санкции в отношении россии