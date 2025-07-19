https://ria.ru/20250719/svyaz-2030120754.html

Путин назвал "Триколор" одним из лидеров индустрии спутниковой связи

Путин назвал "Триколор" одним из лидеров индустрии спутниковой связи - РИА Новости, 19.07.2025

Путин назвал "Триколор" одним из лидеров индустрии спутниковой связи

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении НАО "Национальная спутниковая компания" с 20-летием создания отметил, что "Триколор" - один из лидеров индустрии... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T10:34:00+03:00

2025-07-19T10:34:00+03:00

2025-07-19T10:34:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907118304_0:16:645:378_1920x0_80_0_0_65bffffb54a10a44f1912752911e6eaa.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении НАО "Национальная спутниковая компания" с 20-летием создания отметил, что "Триколор" - один из лидеров индустрии спутниковой связи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 20-летием создания НАО "Национальная спутниковая компания". Сегодня "Триколор" - один из лидеров индустрии спутниковой связи, услугами которого пользуются более сорока миллионов человек по всей России. Отмечу, что такой масштабный, высокотехнологичный проект удалось реализовать во многом благодаря профессионализму работников компании, вашему творческому отношению к делу, стремлению соответствовать запросам аудитории, предлагать качественный, современный продукт", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что запуск крупнейшего в стране оператора спутникового телевидения "Триколор" открыл широкие возможности для развития цифрового вещания и передовых сервисов, способствовал укреплению отечественной системы информационной безопасности. Президент также подчеркнул, что особого признания заслуживает деятельная поддержка социально значимых гуманитарных, культурно-просветительских, благотворительных инициатив. "Желаю вам новых достижений, осуществления намеченных планов и всего самого доброго", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250717/peskov-2029670994.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, владимир путин