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Путин назвал "Триколор" одним из лидеров индустрии спутниковой связи - РИА Новости, 19.07.2025
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10:34 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/svyaz-2030120754.html
Путин назвал "Триколор" одним из лидеров индустрии спутниковой связи
Путин назвал "Триколор" одним из лидеров индустрии спутниковой связи - РИА Новости, 19.07.2025
Путин назвал "Триколор" одним из лидеров индустрии спутниковой связи
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении НАО "Национальная спутниковая компания" с 20-летием создания отметил, что "Триколор" - один из лидеров индустрии... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T10:34:00+03:00
2025-07-19T10:34:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении НАО "Национальная спутниковая компания" с 20-летием создания отметил, что "Триколор" - один из лидеров индустрии спутниковой связи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 20-летием создания НАО "Национальная спутниковая компания". Сегодня "Триколор" - один из лидеров индустрии спутниковой связи, услугами которого пользуются более сорока миллионов человек по всей России. Отмечу, что такой масштабный, высокотехнологичный проект удалось реализовать во многом благодаря профессионализму работников компании, вашему творческому отношению к делу, стремлению соответствовать запросам аудитории, предлагать качественный, современный продукт", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что запуск крупнейшего в стране оператора спутникового телевидения "Триколор" открыл широкие возможности для развития цифрового вещания и передовых сервисов, способствовал укреплению отечественной системы информационной безопасности. Президент также подчеркнул, что особого признания заслуживает деятельная поддержка социально значимых гуманитарных, культурно-просветительских, благотворительных инициатив. "Желаю вам новых достижений, осуществления намеченных планов и всего самого доброго", - добавил Путин.
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин назвал "Триколор" одним из лидеров индустрии спутниковой связи

Путин: Триколор является одним из лидеров индустрии спутниковой связи

© Фото : Триколор"Триколор"
Триколор - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : Триколор
"Триколор" . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении НАО "Национальная спутниковая компания" с 20-летием создания отметил, что "Триколор" - один из лидеров индустрии спутниковой связи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 20-летием создания НАО "Национальная спутниковая компания". Сегодня "Триколор" - один из лидеров индустрии спутниковой связи, услугами которого пользуются более сорока миллионов человек по всей России. Отмечу, что такой масштабный, высокотехнологичный проект удалось реализовать во многом благодаря профессионализму работников компании, вашему творческому отношению к делу, стремлению соответствовать запросам аудитории, предлагать качественный, современный продукт", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что запуск крупнейшего в стране оператора спутникового телевидения "Триколор" открыл широкие возможности для развития цифрового вещания и передовых сервисов, способствовал укреплению отечественной системы информационной безопасности. Президент также подчеркнул, что особого признания заслуживает деятельная поддержка социально значимых гуманитарных, культурно-просветительских, благотворительных инициатив.
"Желаю вам новых достижений, осуществления намеченных планов и всего самого доброго", - добавил Путин.
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