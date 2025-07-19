https://ria.ru/20250719/svo-2030101822.html

В зоне СВО получили распространение бронепанели с иконами

В зоне СВО получили распространение бронепанели с иконами - РИА Новости, 19.07.2025

В зоне СВО получили распространение бронепанели с иконами

Бронепанели с иконами, которые духовно и физически защищают военнослужащих, получают распространение в зоне СВО, рассказал РИА Новости председатель отдела по... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T07:06:00+03:00

2025-07-19T07:06:00+03:00

2025-07-19T07:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

донбасс

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg

КУРСК, 19 июл - РИА Новости. Бронепанели с иконами, которые духовно и физически защищают военнослужащих, получают распространение в зоне СВО, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимодействию с ВС РФ и правоохранительными органами Луганской епархии, священник спецназа "Ахмат" протоиерей Сергий. "Когда мы преподносим в дар тому или иному воину такой святой образ, конечно же, желаем, чтобы она в первую очередь защищала именно как образ Божий, именно как святыня, а уже во вторую очередь как бронепанель", - сказал протоиерей. Одна из подобных икон - образ Богоматери Луганской, ставший уже каноническим. По словам священника, он очень популярен у бойцов спецназа "Ахмат". Его носят в бронежилетах и нагрудных карманах во время выполнения боевых задач, а в остальное время икона украшает молитвенные уголки военнослужащих. "С луганской земли, вообще с Донбасса, началось противостояние за свои интересы. Конечно же, не просто территориальные, а за свою политическую позицию и, конечно же, в защиту церкви", - напомнил священнослужитель.

https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001078769.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, вооруженные силы рф