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В зоне СВО получили распространение бронепанели с иконами - РИА Новости, 19.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:06 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/svo-2030101822.html
В зоне СВО получили распространение бронепанели с иконами
В зоне СВО получили распространение бронепанели с иконами - РИА Новости, 19.07.2025
В зоне СВО получили распространение бронепанели с иконами
Бронепанели с иконами, которые духовно и физически защищают военнослужащих, получают распространение в зоне СВО, рассказал РИА Новости председатель отдела по... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T07:06:00+03:00
2025-07-19T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
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КУРСК, 19 июл - РИА Новости. Бронепанели с иконами, которые духовно и физически защищают военнослужащих, получают распространение в зоне СВО, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимодействию с ВС РФ и правоохранительными органами Луганской епархии, священник спецназа "Ахмат" протоиерей Сергий. "Когда мы преподносим в дар тому или иному воину такой святой образ, конечно же, желаем, чтобы она в первую очередь защищала именно как образ Божий, именно как святыня, а уже во вторую очередь как бронепанель", - сказал протоиерей. Одна из подобных икон - образ Богоматери Луганской, ставший уже каноническим. По словам священника, он очень популярен у бойцов спецназа "Ахмат". Его носят в бронежилетах и нагрудных карманах во время выполнения боевых задач, а в остальное время икона украшает молитвенные уголки военнослужащих. "С луганской земли, вообще с Донбасса, началось противостояние за свои интересы. Конечно же, не просто территориальные, а за свою политическую позицию и, конечно же, в защиту церкви", - напомнил священнослужитель.
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донбасс, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы РФ
В зоне СВО получили распространение бронепанели с иконами

Священник Сергий: бронепанели с иконами получают распространение в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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КУРСК, 19 июл - РИА Новости. Бронепанели с иконами, которые духовно и физически защищают военнослужащих, получают распространение в зоне СВО, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимодействию с ВС РФ и правоохранительными органами Луганской епархии, священник спецназа "Ахмат" протоиерей Сергий.
"Когда мы преподносим в дар тому или иному воину такой святой образ, конечно же, желаем, чтобы она в первую очередь защищала именно как образ Божий, именно как святыня, а уже во вторую очередь как бронепанель", - сказал протоиерей.
Одна из подобных икон - образ Богоматери Луганской, ставший уже каноническим. По словам священника, он очень популярен у бойцов спецназа "Ахмат". Его носят в бронежилетах и нагрудных карманах во время выполнения боевых задач, а в остальное время икона украшает молитвенные уголки военнослужащих.
"С луганской земли, вообще с Донбасса, началось противостояние за свои интересы. Конечно же, не просто территориальные, а за свою политическую позицию и, конечно же, в защиту церкви", - напомнил священнослужитель.
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