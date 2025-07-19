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Российский артист погиб в зоне СВО - РИА Новости, 19.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:50 19.07.2025 (обновлено: 09:08 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/svo-2030087160.html
Российский артист погиб в зоне СВО
Российский артист погиб в зоне СВО - РИА Новости, 19.07.2025
Российский артист погиб в зоне СВО
Артист драмтеатра города Тобольска Тюменской области Константин Орлов 7 июля погиб в зоне специальной военной операции, сообщается на страницах театра в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T00:50:00+03:00
2025-07-19T09:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
тобольск
тюменская область
шадринск
екатеринбургский государственный театральный институт
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ТЮМЕНЬ, 19 июл - РИА Новости. Артист драмтеатра города Тобольска Тюменской области Константин Орлов 7 июля погиб в зоне специальной военной операции, сообщается на страницах театра в соцсетях. "В ходе СВО погиб артист Тобольского драматического театра Орлов Константин Витальевич. Трагедия произошла 7 июля. Это невосполнимая утрата для театра и всего региона. … Константину Орлову было 53 года, у него остались жена, двое несовершеннолетних детей", — говорится в сообщении на странице театра в "ВКонтакте". Орлов родом из города Шадринска Курганской области, выпускник Екатеринбургского государственного театрального института. Работал в драмтеатрах Кургана и Арзамаса. В Тобольском драмтеатре Орлов служил 25 лет, за это время сыграл почти в 60 спектаклях. Прощание с артистом состоялось в Тобольске 18 июля, похороны прошли с воинскими почестями.
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тобольск
тюменская область
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тобольск, тюменская область, шадринск, екатеринбургский государственный театральный институт
Специальная военная операция на Украине, Тобольск, Тюменская область, Шадринск, Екатеринбургский государственный театральный институт
Российский артист погиб в зоне СВО

Актер драмтеатра из Тобольска Орлов погиб в зоне СВО

© Фото : Тобольский драматический театр им. Петра Павловича ЕршоваКонстантин Орлов
Константин Орлов - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : Тобольский драматический театр им. Петра Павловича Ершова
Константин Орлов. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 19 июл - РИА Новости. Артист драмтеатра города Тобольска Тюменской области Константин Орлов 7 июля погиб в зоне специальной военной операции, сообщается на страницах театра в соцсетях.
«
"В ходе СВО погиб артист Тобольского драматического театра Орлов Константин Витальевич. Трагедия произошла 7 июля. Это невосполнимая утрата для театра и всего региона. … Константину Орлову было 53 года, у него остались жена, двое несовершеннолетних детей", — говорится в сообщении на странице театра в "ВКонтакте".
Орлов родом из города Шадринска Курганской области, выпускник Екатеринбургского государственного театрального института. Работал в драмтеатрах Кургана и Арзамаса. В Тобольском драмтеатре Орлов служил 25 лет, за это время сыграл почти в 60 спектаклях.
Прощание с артистом состоялось в Тобольске 18 июля, похороны прошли с воинскими почестями.
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Специальная военная операция на УкраинеТобольскТюменская областьШадринскЕкатеринбургский государственный театральный институт
 
 
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