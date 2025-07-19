https://ria.ru/20250719/svo-2030087160.html

Российский артист погиб в зоне СВО

Российский артист погиб в зоне СВО - РИА Новости, 19.07.2025

Российский артист погиб в зоне СВО

Артист драмтеатра города Тобольска Тюменской области Константин Орлов 7 июля погиб в зоне специальной военной операции, сообщается на страницах театра в... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T00:50:00+03:00

2025-07-19T00:50:00+03:00

2025-07-19T09:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

тобольск

тюменская область

шадринск

екатеринбургский государственный театральный институт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030109044_0:58:704:454_1920x0_80_0_0_f0fc7e547d8a1d67734558be2b314cc8.jpg

ТЮМЕНЬ, 19 июл - РИА Новости. Артист драмтеатра города Тобольска Тюменской области Константин Орлов 7 июля погиб в зоне специальной военной операции, сообщается на страницах театра в соцсетях. "В ходе СВО погиб артист Тобольского драматического театра Орлов Константин Витальевич. Трагедия произошла 7 июля. Это невосполнимая утрата для театра и всего региона. … Константину Орлову было 53 года, у него остались жена, двое несовершеннолетних детей", — говорится в сообщении на странице театра в "ВКонтакте". Орлов родом из города Шадринска Курганской области, выпускник Екатеринбургского государственного театрального института. Работал в драмтеатрах Кургана и Арзамаса. В Тобольском драмтеатре Орлов служил 25 лет, за это время сыграл почти в 60 спектаклях. Прощание с артистом состоялось в Тобольске 18 июля, похороны прошли с воинскими почестями.

https://ria.ru/20250705/shikhaliev-2027407136.html

тобольск

тюменская область

шадринск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тобольск, тюменская область, шадринск, екатеринбургский государственный театральный институт