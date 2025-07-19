https://ria.ru/20250719/svo-2028561819.html

"Здесь это в дефиците". На фронте вскрылась серьезная проблема

"Здесь это в дефиците". На фронте вскрылась серьезная проблема - РИА Новости, 19.07.2025

"Здесь это в дефиците". На фронте вскрылась серьезная проблема

Каждый упущенный день — это чья-то жизнь: Андрей Калинин из Москвы помогает фронту с весны 2022-го, а недавно столкнулся с серьезным препятствием. О том, что... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T08:00:00+03:00

2025-07-19T08:00:00+03:00

2025-07-19T08:08:00+03:00

надежные люди

безопасность

андрей белоусов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006374172_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f03a005a4e4d7886d20bf7b9794cd6c3.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Каждый упущенный день — это чья-то жизнь: Андрей Калинин из Москвы помогает фронту с весны 2022-го, а недавно столкнулся с серьезным препятствием. О том, что случилось и как волонтер пытается найти решение, — в материале РИА Новости.Штурмовые действияСотрудник одной из столичных телекоммуникационных компаний Андрей Калинин сразу решил внести лепту в общую победу и начал перечислять деньги гуманитарным фондам. Помощь была не адресная — в какие подразделения шли средства, он не знал. Тем временем некоторые его близкие плели маскировочные сети в кружках на базе ветеранских организаций."Все изменилось в 2023-м, когда племянник, сын сестры Марины, подписал контракт с Минобороны и отправился служить в Воздушно-десантные войска, — рассказывает Андрей. — Марина сразу создала в ТГ группу близких родственников и друзей, стали вести сборы уже для конкретного подразделения. Узнавали о потребностях, старались их закрывать".Подразделение разведки ВДВ, куда отправился служить племянник, нуждалось в страйкбольных автоматах и гранатах для тренировок на полигоне. Однако закупка такого оборудования, по словам Андрея, не была предусмотрена бюджетом воинской части."Первым делом мы закупили дрон Mavic более чем за 300 000 рублей, потом приобрели все для тренировок разведчиков, — продолжает волонтер. — Потом стали покупать средства для оказания первой помощи: жгуты, турникеты, гемостатики. Чуть позже — рации, мототележки, генераторы. Затем начали отправлять дроны. На днях передали очередной "Мавик" и оптические медиаконверторы для преобразования электрических сигналов управления дронами".Двухлетний стажСо временем в группу Марины вступало все больше людей, объемы гуманитарной помощи росли."Недавно племянник с передовой попросил привезти охотничье ружье — сейчас это самое эффективное средство защиты от дронов-камикадзе, — говорит Андрей. — Конечно, есть РЭБ-установки, но срабатывают они далеко не на все частоты, а если коптер на оптоволокне (кабеле. — Прим. ред.), то никакое подавление радиосигнала не действует".Калинин нашел знакомого охотника, и тот согласился пожертвовать фронту личную многозарядную "Беретту". Однако передать ее с партией гуманитарной помощи оказалось не так просто."Дело в том, что ружье необходимо переоформить либо на самого бойца, либо на воинскую часть, чтобы соблюсти рамки законодательства, — объясняет Калинин. — И здесь возникает масса сложностей: прежде всего у бойца должно быть соответствующее разрешение, как у гражданских лиц. Но даже если оно есть, лицензией необходимо владеть не менее двух лет, иначе по закону использовать многозарядное ружье нельзя, а однозарядное для сбивания дронов не так эффективно".По словам Андрея, возникает коллизия: из автомата или снайперской винтовки солдат стрелять может, а сбивать дроны из охотничьего ружья — нет.Затянутый процессНапомним, что летом прошлого года к министру обороны Андрею Белоусову обратилось сразу несколько депутатов с просьбой снабдить бойцов СВО охотничьими ружьями для борьбы с дронами.Вскоре Госдума приняла федеральный закон, по которому любой житель страны может передать ружье в зону спецоперации. Для этого необходимо сдать его в Росгвардию, занимающуюся лицензионно-разрешительной деятельностью. До принятия же закона изъятое или сданное оружие подлежало уничтожению без какого-либо права дальнейшего использования."Нам придется оформлять оружие не на племянника, а на его воинскую часть, это процедура сложная и затянутая, — продолжает волонтер. — Сперва надо поехать в часть, затем в Росгвардии заполнить множество бумаг. Только после этого мы сможем передать ружье ответственному лицу, которое доставит его адресату. Кроме того, физическое лицо в месяц по закону может оформить только три лицензии".Андрей понимает, что оборот оружия необходимо контролировать. Но, по его мнению, каждый упущенный день, потраченный на бюрократию, — это чья-то жизнь. Так считают и другие волонтеры, которые сталкиваются с похожими проблемами."Охотничьих ружей хватает далеко не во всех подразделениях, — объясняет Калинин. — Из-за этого у парней почти ежедневно потери от FPV-дронов. Кроме того, не хватает и боекомплекта к ружьям, а с передачей патронов тоже есть определенные сложности".Также, по словам волонтера, новобранцам не помешало бы пройти обучение по стрельбе из ружей по движущимся мишеням. Самое эффективное упражнение — стрельба по тарелкам на лету."Парни, конечно, обучаются на передовой, но лучше отработать это на полигоне, тогда на боевое задание бойцы будут ездить более подготовленными в стрельбе по дронам", — добавляет Калинин.В его ближайших планах — и дальше помогать гуманитаркой, а также как-то наладить передачу в подразделения ружей и средств для обучения стрельбе из них.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

безопасность, андрей белоусов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф