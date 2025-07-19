https://ria.ru/20250719/sudno-2030190021.html

В АТОР сообщили подробности о перевернувшемся во Вьетнаме судне

В АТОР сообщили подробности о перевернувшемся во Вьетнаме судне - РИА Новости, 19.07.2025

В АТОР сообщили подробности о перевернувшемся во Вьетнаме судне

По предварительным данным, российских туристов на перевернувшемся во Вьетнаме судне не было, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T19:37:00+03:00

2025-07-19T19:37:00+03:00

2025-07-19T19:53:00+03:00

туризм

вьетнам

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. По предварительным данным, российских туристов на перевернувшемся во Вьетнаме судне не было, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."По информации, полученной на данный момент от крупнейших российских туроператоров и их партнеров во Вьетнаме, российских туристов на потерпевшем крушение судне Wonder Sea не было", - заявили в ассоциации."Происшествие было на севере страны. Там находились только туристы из самого Вьетнама", - привели в сообщении слова одного из туроператоров.Прогулочный катер Wonder Sea перевернулся около 13.45 (09.45 мск) в субботу в бухте Халонг недалеко от пещеры Дау Го. На борту находились 48 туристов, среди которых было более 20 детей и подростков, и пять членов экипажа. VNExpress сообщает, что пассажирами прогулочного катера были, в основном, вьетнамские семьи из Ханоя.

https://ria.ru/20250629/delo-2026115262.html

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вьетнам, ассоциация туроператоров россии (атор), ханой, в мире