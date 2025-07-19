https://ria.ru/20250719/sud-2030109220.html

В Москве арестовали мужчину за угрозы слить в сеть личные данные

В Москве арестовали мужчину за угрозы слить в сеть личные данные - РИА Новости, 19.07.2025

В Москве арестовали мужчину за угрозы слить в сеть личные данные

Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в вымогательстве под угрозой слить личные данные потерпевшего в интернет, говорится в материалах дела, с которыми... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T09:07:00+03:00

2025-07-19T09:07:00+03:00

2025-07-19T09:07:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в вымогательстве под угрозой слить личные данные потерпевшего в интернет, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Обвиняемый высказал требования о передаче чужого имущества под угрозой распространения сведений... указанные сведения он угрожал разместить в сети интернет", - сказано в документе. Ему вменяются две статьи УК РФ - 127 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и 163 (вымогательство). Если максимальная санкция первой - до 2 лет колонии, то за вымогательство грозит уже до 15 лет. Причастность к преступлению, отмечается в материалах, подтверждается показаниями потерпевшего и протоколами следственных действий. При этом мужчина уже получил срок за аналогичное преступление, а сейчас следствие проверяет его на причастность к совершению аналогичных деяний, отмечается в документах.

https://ria.ru/20240821/vymogatelstvo-1967507004.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия