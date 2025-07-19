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В Москве арестовали мужчину за угрозы слить в сеть личные данные
В Москве арестовали мужчину за угрозы слить в сеть личные данные - РИА Новости, 19.07.2025
В Москве арестовали мужчину за угрозы слить в сеть личные данные
Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в вымогательстве под угрозой слить личные данные потерпевшего в интернет, говорится в материалах дела, с которыми... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:07:00+03:00
2025-07-19T09:07:00+03:00
2025-07-19T09:07:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в вымогательстве под угрозой слить личные данные потерпевшего в интернет, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Обвиняемый высказал требования о передаче чужого имущества под угрозой распространения сведений... указанные сведения он угрожал разместить в сети интернет", - сказано в документе. Ему вменяются две статьи УК РФ - 127 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и 163 (вымогательство). Если максимальная санкция первой - до 2 лет колонии, то за вымогательство грозит уже до 15 лет. Причастность к преступлению, отмечается в материалах, подтверждается показаниями потерпевшего и протоколами следственных действий. При этом мужчина уже получил срок за аналогичное преступление, а сейчас следствие проверяет его на причастность к совершению аналогичных деяний, отмечается в документах.
https://ria.ru/20240821/vymogatelstvo-1967507004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В Москве арестовали мужчину за угрозы слить в сеть личные данные
В Москве арестовали мужчину за угрозы слить в сеть личные данные потерпевшего