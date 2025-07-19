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В Москве арестовали мужчину за угрозы слить в сеть личные данные - РИА Новости, 19.07.2025
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09:07 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/sud-2030109220.html
В Москве арестовали мужчину за угрозы слить в сеть личные данные
В Москве арестовали мужчину за угрозы слить в сеть личные данные - РИА Новости, 19.07.2025
В Москве арестовали мужчину за угрозы слить в сеть личные данные
Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в вымогательстве под угрозой слить личные данные потерпевшего в интернет, говорится в материалах дела, с которыми... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:07:00+03:00
2025-07-19T09:07:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в вымогательстве под угрозой слить личные данные потерпевшего в интернет, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Обвиняемый высказал требования о передаче чужого имущества под угрозой распространения сведений... указанные сведения он угрожал разместить в сети интернет", - сказано в документе. Ему вменяются две статьи УК РФ - 127 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и 163 (вымогательство). Если максимальная санкция первой - до 2 лет колонии, то за вымогательство грозит уже до 15 лет. Причастность к преступлению, отмечается в материалах, подтверждается показаниями потерпевшего и протоколами следственных действий. При этом мужчина уже получил срок за аналогичное преступление, а сейчас следствие проверяет его на причастность к совершению аналогичных деяний, отмечается в документах.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Москве арестовали мужчину за угрозы слить в сеть личные данные

В Москве арестовали мужчину за угрозы слить в сеть личные данные потерпевшего

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в вымогательстве под угрозой слить личные данные потерпевшего в интернет, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«
"Обвиняемый высказал требования о передаче чужого имущества под угрозой распространения сведений... указанные сведения он угрожал разместить в сети интернет", - сказано в документе.
Ему вменяются две статьи УК РФ - 127 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и 163 (вымогательство). Если максимальная санкция первой - до 2 лет колонии, то за вымогательство грозит уже до 15 лет. Причастность к преступлению, отмечается в материалах, подтверждается показаниями потерпевшего и протоколами следственных действий.
При этом мужчина уже получил срок за аналогичное преступление, а сейчас следствие проверяет его на причастность к совершению аналогичных деяний, отмечается в документах.
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