https://ria.ru/20250719/sud-2030084333.html

Суд рассмотрит еще один иск Дерипаски к журналистам и Google LLC

Суд рассмотрит еще один иск Дерипаски к журналистам и Google LLC - РИА Новости, 19.07.2025

Суд рассмотрит еще один иск Дерипаски к журналистам и Google LLC

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края рассмотрит еще один иск бизнесмена Олега Дерипаски к четырем журналистам и компании Google LLC по делу о защите... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T00:15:00+03:00

2025-07-19T00:15:00+03:00

2025-07-19T00:17:00+03:00

краснодарский край

олег дерипаска

мария певчих

google

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СОЧИ, 19 июл - РИА Новости. Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края рассмотрит еще один иск бизнесмена Олега Дерипаски к четырем журналистам и компании Google LLC по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из данных картотеки суда. Ответчиками по делу выступают Дмитрий Великовский*, Олеся Герасименко*, Иван Жадаев* (все они признаны иноагентами), Мария Жолобова, а также Google LLC. Согласно картотеке, иск Дерипаски к журналистам и Google LLC поступил в Усть-Лабинский районный суд 18 июля. Детали иска не уточняются. В июне Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск Дерипаски к Google LLC и Марии Певчих* (иноагент). Суд признал не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Дерипаски сведения, распространенные Певчих в интернете о финансировании ЧВК. Как сообщил адвокат, суд обязал Певчих* и Google LLC в течение десяти дней с момента вступления решения суда в силу удалить спорную видеозапись, обязал Певчих* в течение трех дней с момента вступления решения суда в силу опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие сведения о финансировании Дерипаской ЧВК, размещенные на ее Youtube-канале. Суд также взыскал с Певчих* и Google LLC судебную неустойку в пользу Дерипаски в размере 5 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда.* признаны иноагентами

https://ria.ru/20250625/isk-2025228014.html

https://ria.ru/20250327/deripaska-2007779143.html

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краснодарский край, олег дерипаска, мария певчих, google