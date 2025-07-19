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Правительство обсудило субсидии аэропортам в связи с ограничениями - РИА Новости, 19.07.2025
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13:15 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/subsidii-2030139120.html
Правительство обсудило субсидии аэропортам в связи с ограничениями
Правительство обсудило субсидии аэропортам в связи с ограничениями - РИА Новости, 19.07.2025
Правительство обсудило субсидии аэропортам в связи с ограничениями
Правительство РФ обсудило выделение Росавиации средств на субсидии аэропортам юга и центральной части России в связи с ограничениями полетов в декабре 2024-июне РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T13:15:00+03:00
2025-07-19T13:15:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство РФ обсудило выделение Росавиации средств на субсидии аэропортам юга и центральной части России в связи с ограничениями полетов в декабре 2024-июне 2025 года, сообщается на сайте кабмина. "О выделении Росавиации в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским аэропортам на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период введения режима временного ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России за декабрь 2024 года-июнь 2025 года... Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250718/aeroport-2030013190.html
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Правительство обсудило субсидии аэропортам в связи с ограничениями

Правительство обсудило субсидии аэропортам юга и центральной части России

© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанкСамолет ИЛ-62
Самолет ИЛ-62 - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Владимир Иванов
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Самолет ИЛ-62. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство РФ обсудило выделение Росавиации средств на субсидии аэропортам юга и центральной части России в связи с ограничениями полетов в декабре 2024-июне 2025 года, сообщается на сайте кабмина.
"О выделении Росавиации в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским аэропортам на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период введения режима временного ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России за декабрь 2024 года-июнь 2025 года... Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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