https://ria.ru/20250719/status-2030143761.html

В России предложили придать правовой статус спасателям-добровольцам

В России предложили придать правовой статус спасателям-добровольцам - РИА Новости, 19.07.2025

В России предложили придать правовой статус спасателям-добровольцам

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T14:09:00+03:00

2025-07-19T14:09:00+03:00

2025-07-19T14:09:00+03:00

общество

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости предложил придать правовой статус спасателям-добровольцам, работающим в прифронтовых регионах. "В России сформировался уникальный феномен гражданского героизма, когда граждане-добровольцы вкладывают собственные средства и рискуя жизнями оказывают помощь населению в прифронтовых регионах, в том числе, вывозя их из-под обстрелов. Считаю, что необходимо проработать вопрос придания им правового статуса спасателя-добровольца", - сказал Рогов агентству. По его мнению, необходимо создать системную поддержку таких инициатив на местах и выработать пути взаимодействия. "Институализация гражданского участия в спасении людей в прифронтовых регионах - это не контроль, а умножение эффективности и переход от разовых подвигов к устойчивой системе гражданской обороны", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250711/spasatel-2028510581.html

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общество, россия, владимир рогов