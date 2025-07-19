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В России предложили придать правовой статус спасателям-добровольцам - РИА Новости, 19.07.2025
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14:09 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/status-2030143761.html
В России предложили придать правовой статус спасателям-добровольцам
В России предложили придать правовой статус спасателям-добровольцам - РИА Новости, 19.07.2025
В России предложили придать правовой статус спасателям-добровольцам
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:09:00+03:00
2025-07-19T14:09:00+03:00
общество
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости предложил придать правовой статус спасателям-добровольцам, работающим в прифронтовых регионах. "В России сформировался уникальный феномен гражданского героизма, когда граждане-добровольцы вкладывают собственные средства и рискуя жизнями оказывают помощь населению в прифронтовых регионах, в том числе, вывозя их из-под обстрелов. Считаю, что необходимо проработать вопрос придания им правового статуса спасателя-добровольца", - сказал Рогов агентству. По его мнению, необходимо создать системную поддержку таких инициатив на местах и выработать пути взаимодействия. "Институализация гражданского участия в спасении людей в прифронтовых регионах - это не контроль, а умножение эффективности и переход от разовых подвигов к устойчивой системе гражданской обороны", - сказал Рогов.
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общество, россия, владимир рогов
Общество, Россия, Владимир Рогов
В России предложили придать правовой статус спасателям-добровольцам

Рогов: нужно придать правовой статус спасателям-добровольцам

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкМужчина идет у разрушенного дома
Мужчина идет у разрушенного дома - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости предложил придать правовой статус спасателям-добровольцам, работающим в прифронтовых регионах.
России сформировался уникальный феномен гражданского героизма, когда граждане-добровольцы вкладывают собственные средства и рискуя жизнями оказывают помощь населению в прифронтовых регионах, в том числе, вывозя их из-под обстрелов. Считаю, что необходимо проработать вопрос придания им правового статуса спасателя-добровольца", - сказал Рогов агентству.
По его мнению, необходимо создать системную поддержку таких инициатив на местах и выработать пути взаимодействия.
"Институализация гражданского участия в спасении людей в прифронтовых регионах - это не контроль, а умножение эффективности и переход от разовых подвигов к устойчивой системе гражданской обороны", - сказал Рогов.
Инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части МЧС России Илья Ковалев - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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