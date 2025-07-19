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Содержащийся в тюрьме Алькатрас мигрант назвал ее концлагерем - РИА Новости, 19.07.2025
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23:19 19.07.2025 (обновлено: 23:21 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/ssha-2030210625.html
Содержащийся в тюрьме Алькатрас мигрант назвал ее концлагерем
Содержащийся в тюрьме Алькатрас мигрант назвал ее концлагерем - РИА Новости, 19.07.2025
Содержащийся в тюрьме Алькатрас мигрант назвал ее концлагерем
Содержащийся под стражей в тюрьме Алькатрас в Сан-Франциско мигрант Фернандо Эдуардо Артезе назвал ее концлагерем. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T23:19:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Содержащийся под стражей в тюрьме Алькатрас в Сан-Франциско мигрант Фернандо Эдуардо Артезе назвал ее концлагерем. Как написала американская газета Tampa Bay Times, корреспонденты которой посетили следственный изолятор и пообщались по телефону с семи лицами, лишенными свободы, и членами их семей, гражданин Италии и Аргентины Артезе въехал в США около десяти лет назад по программе безвизового въезда, позволяющей находиться в стране до 90 дней, но превысил срок пребывания. В марте его оштрафовали в округе Броуард за вождение без водительских прав, однако, опасаясь задержания, он не явился в суд. В конце июня его остановила полиция. Вскоре он был направлен в Алькатрас, уточнило издание. "Это (Алькатрас - ред.) концентрационный лагерь. Они обращаются с нами как с преступниками, это попытка унизить нас. Мы все - рабочие и люди, борющиеся за свои семьи", - заявил мигрант. В январе старший сын президента США Дональд Трамп-младший приветствовал идею подготовки 30-тысячного миграционного центра на базе в Гуантанамо для содержания задержанных незаконных мигрантов и предложил возобновить работу знаменитой бывшей федеральной тюрьмы Алькатрас. В мае Трамп отдал приказ восстановить и заново открыть Алькатрас для содержания "безжалостных и жестоких преступников Америки". По словам собеседников портала Axios, американский лидер еще не решил окончательно, что он хочет делать с одноименным островом в заливе Сан-Франциско, где располагается тюрьма, и пока неясно, каковы будут расходы, однако власти США рассматривают три возможных варианта. Алькатрас был построен в середине XIX века как форт, а в 1934 году стал федеральной тюрьмой для самых опасных преступников. Почти за 30-летнюю историю тюрьмы 36 человек пытались совершить побег, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Большинство беглецов были схвачены и возвращены в камеры, некоторые были застрелены на месте или погибли в водах залива. В 1963 году тюрьму закрыли из-за высоких эксплуатационных расходов и проблем с инфраструктурой. Сейчас остров Алькатрас - популярное туристическое направление, ежегодно привлекающее около 1,5 миллионов посетителей.
https://ria.ru/20250503/usa-2014775239.html
https://ria.ru/20250718/alkatras-2029945197.html
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в мире, алькатрас (остров), сша, сан-франциско, дональд трамп
В мире, Алькатрас (остров), США, Сан-Франциско, Дональд Трамп
Содержащийся в тюрьме Алькатрас мигрант назвал ее концлагерем

Содержащийся в тюрьме Алькатрас заключенный Артезе назвал ее концлагерем

© AP Photo / Eric RisbergВид на тюрьму Алькатрас
Вид на тюрьму Алькатрас - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Eric Risberg
Вид на тюрьму Алькатрас. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Содержащийся под стражей в тюрьме Алькатрас в Сан-Франциско мигрант Фернандо Эдуардо Артезе назвал ее концлагерем.
Как написала американская газета Tampa Bay Times, корреспонденты которой посетили следственный изолятор и пообщались по телефону с семи лицами, лишенными свободы, и членами их семей, гражданин Италии и Аргентины Артезе въехал в США около десяти лет назад по программе безвизового въезда, позволяющей находиться в стране до 90 дней, но превысил срок пребывания. В марте его оштрафовали в округе Броуард за вождение без водительских прав, однако, опасаясь задержания, он не явился в суд. В конце июня его остановила полиция. Вскоре он был направлен в Алькатрас, уточнило издание.
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"Это (Алькатрас - ред.) концентрационный лагерь. Они обращаются с нами как с преступниками, это попытка унизить нас. Мы все - рабочие и люди, борющиеся за свои семьи", - заявил мигрант.
В январе старший сын президента США Дональд Трамп-младший приветствовал идею подготовки 30-тысячного миграционного центра на базе в Гуантанамо для содержания задержанных незаконных мигрантов и предложил возобновить работу знаменитой бывшей федеральной тюрьмы Алькатрас.
В мае Трамп отдал приказ восстановить и заново открыть Алькатрас для содержания "безжалостных и жестоких преступников Америки". По словам собеседников портала Axios, американский лидер еще не решил окончательно, что он хочет делать с одноименным островом в заливе Сан-Франциско, где располагается тюрьма, и пока неясно, каковы будут расходы, однако власти США рассматривают три возможных варианта.
Алькатрас был построен в середине XIX века как форт, а в 1934 году стал федеральной тюрьмой для самых опасных преступников. Почти за 30-летнюю историю тюрьмы 36 человек пытались совершить побег, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Большинство беглецов были схвачены и возвращены в камеры, некоторые были застрелены на месте или погибли в водах залива.
В 1963 году тюрьму закрыли из-за высоких эксплуатационных расходов и проблем с инфраструктурой. Сейчас остров Алькатрас - популярное туристическое направление, ежегодно привлекающее около 1,5 миллионов посетителей.
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В миреАлькатрас (остров)СШАСан-ФранцискоДональд Трамп
 
 
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