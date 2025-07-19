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В Минюст США отправили отчет о фейках о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 19.07.2025
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04:42 19.07.2025 (обновлено: 11:51 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/ssha-2030096259.html
В Минюст США отправили отчет о фейках о вмешательстве России в выборы
В Минюст США отправили отчет о фейках о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 19.07.2025
В Минюст США отправили отчет о фейках о вмешательстве России в выборы
Директор Нацразведки США Тулси Габбард направила в Минюст отчет с доказательствами того, что администрация Барака Обамы сфабриковала данные о вмешательстве... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T04:42:00+03:00
2025-07-19T11:51:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
тулси габбард
барак обама
фбр
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Директор Нацразведки США Тулси Габбард направила в Минюст отчет с доказательствами того, что администрация Барака Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года."Я передаю все эти документы, которые у нас есть, которые мы нашли и раскрыли, в Министерство юстиции для дальнейшего расследования, привлечения к ответственности и принятия мер", — заявила она в беседе с Fox News.Согласно материалам, администрация Обамы сливала СМИ фейки о том, что у ЦРУ есть доказательства вмешательства России в выборы в 2016 году. При этом она утаила разведданные, доказывающие, что у Москвы не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.Расследование "российского вмешательства"Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли. Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.
https://ria.ru/20250719/poljanskij-2030098821.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, тулси габбард, барак обама, фбр, центральное разведывательное управление (цру), роберт мюллер
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Барак Обама, ФБР, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Роберт Мюллер
В Минюст США отправили отчет о фейках о вмешательстве России в выборы

Габбард передала в Минюст США отчет о фейках о вмешательстве РФ в выборы 2016-го

© Getty Images / Anna MoneymakerТулси Габбард
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Тулси Габбард. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Директор Нацразведки США Тулси Габбард направила в Минюст отчет с доказательствами того, что администрация Барака Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
"Я передаю все эти документы, которые у нас есть, которые мы нашли и раскрыли, в Министерство юстиции для дальнейшего расследования, привлечения к ответственности и принятия мер", — заявила она в беседе с Fox News.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Полянский оценил отчет о фейках о вмешательстве России в выборы в США
Вчера, 05:39
Согласно материалам, администрация Обамы сливала СМИ фейки о том, что у ЦРУ есть доказательства вмешательства России в выборы в 2016 году. При этом она утаила разведданные, доказывающие, что у Москвы не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.

Расследование "российского вмешательства"

Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.
Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.
Главный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
ЦРУ нашло нарушения в докладе разведки о роли России в выборах 2016 года
2 июля, 21:13
В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:
  • ни у американской разведки, ни у силовиков нет реальных доказательств сговора Трампа с Россией;
  • у ФБР не было информации о каких-либо контактах людей из окружения нынешнего президента США с российскими спецслужбами;
  • ведомству не следовало начинать полное расследование связей между кампанией Трампа и Москвой;
  • спецслужба использовала для этого сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию.
В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Трамп высмеял утверждения о вмешательстве России в выборы в США
20 февраля, 08:58
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампТулси ГаббардБарак ОбамаФБРЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Роберт Мюллер
 
 
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