https://ria.ru/20250719/ssha-2030096259.html

В Минюст США отправили отчет о фейках о вмешательстве России в выборы

В Минюст США отправили отчет о фейках о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 19.07.2025

В Минюст США отправили отчет о фейках о вмешательстве России в выборы

Директор Нацразведки США Тулси Габбард направила в Минюст отчет с доказательствами того, что администрация Барака Обамы сфабриковала данные о вмешательстве... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T04:42:00+03:00

2025-07-19T04:42:00+03:00

2025-07-19T11:51:00+03:00

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тулси габбард

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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Директор Нацразведки США Тулси Габбард направила в Минюст отчет с доказательствами того, что администрация Барака Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года."Я передаю все эти документы, которые у нас есть, которые мы нашли и раскрыли, в Министерство юстиции для дальнейшего расследования, привлечения к ответственности и принятия мер", — заявила она в беседе с Fox News.Согласно материалам, администрация Обамы сливала СМИ фейки о том, что у ЦРУ есть доказательства вмешательства России в выборы в 2016 году. При этом она утаила разведданные, доказывающие, что у Москвы не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.Расследование "российского вмешательства"Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли. Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.

https://ria.ru/20250719/poljanskij-2030098821.html

https://ria.ru/20250702/tsru-2026826996.html

https://ria.ru/20250220/tramp-2000463726.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, тулси габбард, барак обама, фбр, центральное разведывательное управление (цру), роберт мюллер