В Минюст США отправили отчет о фейках о вмешательстве России в выборы
Габбард передала в Минюст США отчет о фейках о вмешательстве РФ в выборы 2016-го
© Getty Images / Anna MoneymakerТулси Габбард
© Getty Images / Anna Moneymaker
Тулси Габбард. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Директор Нацразведки США Тулси Габбард направила в Минюст отчет с доказательствами того, что администрация Барака Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
"Я передаю все эти документы, которые у нас есть, которые мы нашли и раскрыли, в Министерство юстиции для дальнейшего расследования, привлечения к ответственности и принятия мер", — заявила она в беседе с Fox News.
Согласно материалам, администрация Обамы сливала СМИ фейки о том, что у ЦРУ есть доказательства вмешательства России в выборы в 2016 году. При этом она утаила разведданные, доказывающие, что у Москвы не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.
Расследование "российского вмешательства"
Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.
Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.
В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:
- ни у американской разведки, ни у силовиков нет реальных доказательств сговора Трампа с Россией;
- у ФБР не было информации о каких-либо контактах людей из окружения нынешнего президента США с российскими спецслужбами;
- ведомству не следовало начинать полное расследование связей между кампанией Трампа и Москвой;
- спецслужба использовала для этого сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию.
В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.
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