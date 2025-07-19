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США аннулировали визу судьи верховного суда Бразилии из-за дела Болсонару - РИА Новости, 19.07.2025
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02:49 19.07.2025 (обновлено: 03:04 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/ssha-2030092038.html
США аннулировали визу судьи верховного суда Бразилии из-за дела Болсонару
США аннулировали визу судьи верховного суда Бразилии из-за дела Болсонару - РИА Новости, 19.07.2025
США аннулировали визу судьи верховного суда Бразилии из-за дела Болсонару
США аннулировали визы судьи верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, его семьи и соратников за дело против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару,... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T02:49:00+03:00
2025-07-19T03:04:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США аннулировали визы судьи верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, его семьи и соратников за дело против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, который является союзником президента США Дональда Трампа, заявил в субботу госсекретарь США Марко Рубио."Политическая травля Жаира Болсонару, развязанная судьёй Верховного федерального суда Бразилии Александром де Мораесом, создала настолько масштабный комплекс преследований и цензуры, что он не только нарушает основные права бразильцев, но и выходит за пределы Бразилии, преследуя американцев. В связи с этим я распорядился о немедленном аннулировании виз Мораеса и его союзников в суде, а также их ближайших родственников", - написал Рубио в соцсети X.Трамп ранее заявил, что Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после этого несколько раз подчеркивал, что в Бразилии нет места вмешательству в дела судебной власти.Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года из-за подозрения в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.
https://ria.ru/20250718/bolsonaru-2029988335.html
https://ria.ru/20250711/brazilija-2028651431.html
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в мире, сша, бразилия, бразилиа, жаир болсонару, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Бразилия, Бразилиа, Жаир Болсонару, Дональд Трамп, Марко Рубио
США аннулировали визу судьи верховного суда Бразилии из-за дела Болсонару

Рубио: США аннулировали визу судьи верховного суда Бразилии из-за дела Болсонару

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США аннулировали визы судьи верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, его семьи и соратников за дело против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, который является союзником президента США Дональда Трампа, заявил в субботу госсекретарь США Марко Рубио.
"Политическая травля Жаира Болсонару, развязанная судьёй Верховного федерального суда Бразилии Александром де Мораесом, создала настолько масштабный комплекс преследований и цензуры, что он не только нарушает основные права бразильцев, но и выходит за пределы Бразилии, преследуя американцев. В связи с этим я распорядился о немедленном аннулировании виз Мораеса и его союзников в суде, а также их ближайших родственников", - написал Рубио в соцсети X.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Болсонару обязали носить электронный браслет
18 июля, 15:42
Трамп ранее заявил, что Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после этого несколько раз подчеркивал, что в Бразилии нет места вмешательству в дела судебной власти.
Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года из-за подозрения в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.
Чучело Трампа сжигают во время митинга в Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В Бразилии сожгли чучело Трампа
11 июля, 18:09
 
В миреСШАБразилияБразилиаЖаир БолсонаруДональд ТрампМарко Рубио
 
 
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