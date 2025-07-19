https://ria.ru/20250719/srok-2030107754.html

В Чите братья получили условные сроки за распространение вредоносного ПО

В Чите братья получили условные сроки за распространение вредоносного ПО - РИА Новости, 19.07.2025

В Чите братья получили условные сроки за распространение вредоносного ПО

Суд в Чите приговорил к условным срокам двух братьев за распространение вредоносного программного обеспечения под видом VPN-сервиса, говорится в судебных... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T08:57:00+03:00

2025-07-19T08:57:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Суд в Чите приговорил к условным срокам двух братьев за распространение вредоносного программного обеспечения под видом VPN-сервиса, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что они купили в сети доступ к сервисам, которые позволяют несанкционированно уничтожать, блокировать, изменять и копировать компьютерную информацию. После этого братья, согласно документам, пользуясь своими познаниями в области информационных технологий, замаскировали вредоносное программное обеспечение под VPN-сервис и начали его распространение в интернете. Как минимум 123 раза они скачивали актуальные версии вирусов, которые распространяли в интернете под видом VPN-программы, для больших охватов братья даже использовали рекламный сервис Google Ads, указано в материалах. В результате, подчеркивается в документах, они получили неправомерный доступ к пользовательским данным: паролям и логинам, сохранным в браузерах пользователей, данным криптокошельков, аккаунтам Steam, сведения использовались для получения преступного дохода. Действия мужчин привлекли внимание правоохранителей, уголовное дело возбудили по статье УК о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Братья в суде признали вину, и, как следует из материалов, попросили рассмотреть их дело в особом порядке. Суд в Чите летом этого года приговорил обоих к двум годам условно с испытательными сроками, в доход государства также обратили ноутбук одного из обвиняемых.

https://ria.ru/20250718/moshenniki-2029845390.html

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