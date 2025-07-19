https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030169698.html

Кадыров заявил о пресечении попытки ротации ВСУ в окрестностях Работино

Кадыров заявил о пресечении попытки ротации ВСУ в окрестностях Работино - РИА Новости, 19.07.2025

Кадыров заявил о пресечении попытки ротации ВСУ в окрестностях Работино

Попытка ротации ВСУ пресечена в окрестностях населенного пункта Работино на ореховском направлении спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T17:12:00+03:00

2025-07-19T17:12:00+03:00

2025-07-19T17:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

работино

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рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 19 июл — РИА Новости. Попытка ротации ВСУ пресечена в окрестностях населенного пункта Работино на ореховском направлении спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Ореховское направление, окрестности населенного пункта Работино. В ходе воздушной разведки военнослужащие батальона "Восток-АХМАТ" МО РФ под грамотным руководством дорогого брата Вахи Хамбулатова выявили попытку ротации противника. Однако, как это часто бывает, ротация не увенчалась успехом. Координированные действия личного состава и грамотное применение осколочно-фугасных боеприпасов быстро превратили смену позиций в прощальный парад", — написал в своем Telegram-канале Кадыров.Дроны в очередной раз доказали, отметил глава республики, что в небе над данным участком фронта "преимущество явно не на стороне неприятеля".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

работино

россия

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Наталья Макарова

работино, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, украина