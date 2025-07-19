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Кадыров заявил о пресечении попытки ротации ВСУ в окрестностях Работино - РИА Новости, 19.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030169698.html
Кадыров заявил о пресечении попытки ротации ВСУ в окрестностях Работино
Кадыров заявил о пресечении попытки ротации ВСУ в окрестностях Работино - РИА Новости, 19.07.2025
Кадыров заявил о пресечении попытки ротации ВСУ в окрестностях Работино
Попытка ротации ВСУ пресечена в окрестностях населенного пункта Работино на ореховском направлении спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T17:12:00+03:00
2025-07-19T17:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
работино
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
украина
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ГРОЗНЫЙ, 19 июл — РИА Новости. Попытка ротации ВСУ пресечена в окрестностях населенного пункта Работино на ореховском направлении спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. &quot;Ореховское направление, окрестности населенного пункта Работино. В ходе воздушной разведки военнослужащие батальона &quot;Восток-АХМАТ&quot; МО РФ под грамотным руководством дорогого брата Вахи Хамбулатова выявили попытку ротации противника. Однако, как это часто бывает, ротация не увенчалась успехом. Координированные действия личного состава и грамотное применение осколочно-фугасных боеприпасов быстро превратили смену позиций в прощальный парад&quot;, — написал в своем Telegram-канале Кадыров.Дроны в очередной раз доказали, отметил глава республики, что в небе над данным участком фронта "преимущество явно не на стороне неприятеля".
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работино, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Работино, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Украина
Кадыров заявил о пресечении попытки ротации ВСУ в окрестностях Работино

Кадыров: батальон "Ахмат" сорвал попытку ротации ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ГРОЗНЫЙ, 19 июл — РИА Новости. Попытка ротации ВСУ пресечена в окрестностях населенного пункта Работино на ореховском направлении спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«

"Ореховское направление, окрестности населенного пункта Работино. В ходе воздушной разведки военнослужащие батальона "Восток-АХМАТ" МО РФ под грамотным руководством дорогого брата Вахи Хамбулатова выявили попытку ротации противника. Однако, как это часто бывает, ротация не увенчалась успехом. Координированные действия личного состава и грамотное применение осколочно-фугасных боеприпасов быстро превратили смену позиций в прощальный парад", — написал в своем Telegram-канале Кадыров.

Дроны в очередной раз доказали, отметил глава республики, что в небе над данным участком фронта "преимущество явно не на стороне неприятеля".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноРоссияРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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