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Кадыров заявил о пресечении попытки ротации ВСУ в окрестностях Работино
Кадыров заявил о пресечении попытки ротации ВСУ в окрестностях Работино - РИА Новости, 19.07.2025
Кадыров заявил о пресечении попытки ротации ВСУ в окрестностях Работино
Попытка ротации ВСУ пресечена в окрестностях населенного пункта Работино на ореховском направлении спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T17:12:00+03:00
2025-07-19T17:12:00+03:00
2025-07-19T17:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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рамзан кадыров
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украина
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ГРОЗНЫЙ, 19 июл — РИА Новости. Попытка ротации ВСУ пресечена в окрестностях населенного пункта Работино на ореховском направлении спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Ореховское направление, окрестности населенного пункта Работино. В ходе воздушной разведки военнослужащие батальона "Восток-АХМАТ" МО РФ под грамотным руководством дорогого брата Вахи Хамбулатова выявили попытку ротации противника. Однако, как это часто бывает, ротация не увенчалась успехом. Координированные действия личного состава и грамотное применение осколочно-фугасных боеприпасов быстро превратили смену позиций в прощальный парад", — написал в своем Telegram-канале Кадыров.Дроны в очередной раз доказали, отметил глава республики, что в небе над данным участком фронта "преимущество явно не на стороне неприятеля".
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Кадыров заявил о пресечении попытки ротации ВСУ в окрестностях Работино
Кадыров: батальон "Ахмат" сорвал попытку ротации ВСУ на Ореховском направлении