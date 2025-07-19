https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030098563.html
Оператор БПЛА рассказал об уничтожении танка ВСУ дроном на оптоволокне
Оператор БПЛА рассказал об уничтожении танка ВСУ дроном на оптоволокне - РИА Новости, 19.07.2025
Оператор БПЛА рассказал об уничтожении танка ВСУ дроном на оптоволокне
Российский БПЛА на оптоволокне уничтожил украинский танк в Новоэкономическом в ДНР, залетев в открытый люк, рассказал РИА Новости оператор беспилотника 5-й... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T05:32:00+03:00
2025-07-19T05:32:00+03:00
2025-07-19T09:22:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Российский БПЛА на оптоволокне уничтожил украинский танк в Новоэкономическом в ДНР, залетев в открытый люк, рассказал РИА Новости оператор беспилотника 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Техник". "В Новоэкономическое был отправлен на работу по живой силе противника. Но при подлете по маршруту к точке увидел целый рабочий танк. У него люк был открыт, в люк нырнул - танк уничтожен", - сказал "Техник". По его словам, поразить цель удалось именно благодаря применению дрона на оптоволокне. "Это (дрон - ред.) на оптоволокне. Потому что в это же время и радио (дроны — ред.) отправляли, их там РЭБ гасил, и они падали всегда в район цели, не могли попасть. Я думаю, что они не рассчитывали, что сейчас подлетит оптоволоконный дрон, поскольку танк стоял открыто на улице, а FPV-шки по радио не могли по нему попасть из-за сильного воздействия РЭБ. И, соответственно, так спокойно они оставили технику с открытым люком, не спрятав никуда, не замаскировав", - добавил он. FPV-дрон на оптоволокне весит в среднем семь-восемь килограммов вместе с аккумуляторной батареей и снарядом, расстояние до поражения цели зависит от длины оптоволокна в катушке. Оптоволокно от дрона присоединяется к НСУ - наземной станции управления (пульт), катушка крепится к БПЛА и разматывается при движении.
https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030097522.html
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Боец "Техник" о том, как завел ударный дрон прямо в открытый люк украинского танка
Российский оператор БПЛА на оптоволокне завел ударный дрон прямо в открытый люк украинского танка в Новоэкономическом (ДНР), рассказал РИА Новости оператор беспилотника 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Техник".
2025-07-19T05:32
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безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика
Оператор БПЛА рассказал об уничтожении танка ВСУ дроном на оптоволокне
Российский дрон на оптоволокне поразил танк ВСУ, залетев прямо в люк
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Российский БПЛА на оптоволокне уничтожил украинский танк в Новоэкономическом в ДНР, залетев в открытый люк, рассказал РИА Новости оператор беспилотника 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Техник".
"В Новоэкономическое был отправлен на работу по живой силе противника. Но при подлете по маршруту к точке увидел целый рабочий танк. У него люк был открыт, в люк нырнул - танк уничтожен", - сказал "Техник".
По его словам, поразить цель удалось именно благодаря применению дрона на оптоволокне.
"Это (дрон - ред.) на оптоволокне. Потому что в это же время и радио (дроны — ред.) отправляли, их там РЭБ гасил, и они падали всегда в район цели, не могли попасть. Я думаю, что они не рассчитывали, что сейчас подлетит оптоволоконный дрон, поскольку танк стоял открыто на улице, а FPV-шки по радио не могли по нему попасть из-за сильного воздействия РЭБ. И, соответственно, так спокойно они оставили технику с открытым люком, не спрятав никуда, не замаскировав", - добавил он.
FPV-дрон на оптоволокне весит в среднем семь-восемь килограммов вместе с аккумуляторной батареей и снарядом, расстояние до поражения цели зависит от длины оптоволокна в катушке. Оптоволокно от дрона присоединяется к НСУ - наземной станции управления (пульт), катушка крепится к БПЛА и разматывается при движении.