https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030098563.html

Оператор БПЛА рассказал об уничтожении танка ВСУ дроном на оптоволокне

Оператор БПЛА рассказал об уничтожении танка ВСУ дроном на оптоволокне - РИА Новости, 19.07.2025

Оператор БПЛА рассказал об уничтожении танка ВСУ дроном на оптоволокне

Российский БПЛА на оптоволокне уничтожил украинский танк в Новоэкономическом в ДНР, залетев в открытый люк, рассказал РИА Новости оператор беспилотника 5-й... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T05:32:00+03:00

2025-07-19T05:32:00+03:00

2025-07-19T09:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Российский БПЛА на оптоволокне уничтожил украинский танк в Новоэкономическом в ДНР, залетев в открытый люк, рассказал РИА Новости оператор беспилотника 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Техник". "В Новоэкономическое был отправлен на работу по живой силе противника. Но при подлете по маршруту к точке увидел целый рабочий танк. У него люк был открыт, в люк нырнул - танк уничтожен", - сказал "Техник". По его словам, поразить цель удалось именно благодаря применению дрона на оптоволокне. "Это (дрон - ред.) на оптоволокне. Потому что в это же время и радио (дроны — ред.) отправляли, их там РЭБ гасил, и они падали всегда в район цели, не могли попасть. Я думаю, что они не рассчитывали, что сейчас подлетит оптоволоконный дрон, поскольку танк стоял открыто на улице, а FPV-шки по радио не могли по нему попасть из-за сильного воздействия РЭБ. И, соответственно, так спокойно они оставили технику с открытым люком, не спрятав никуда, не замаскировав", - добавил он. FPV-дрон на оптоволокне весит в среднем семь-восемь килограммов вместе с аккумуляторной батареей и снарядом, расстояние до поражения цели зависит от длины оптоволокна в катушке. Оптоволокно от дрона присоединяется к НСУ - наземной станции управления (пульт), катушка крепится к БПЛА и разматывается при движении.

https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030097522.html

https://ria.ru/20250719/vsu-2030093992.html

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Боец "Техник" о том, как завел ударный дрон прямо в открытый люк украинского танка Российский оператор БПЛА на оптоволокне завел ударный дрон прямо в открытый люк украинского танка в Новоэкономическом (ДНР), рассказал РИА Новости оператор беспилотника 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Техник". 2025-07-19T05:32 true PT1M35S

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