https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030097522.html

БПЛА доставляют припасы для бойцов ВС России в Запорожской области

БПЛА доставляют припасы для бойцов ВС России в Запорожской области - РИА Новости, 19.07.2025

БПЛА доставляют припасы для бойцов ВС России в Запорожской области

Операторы БПЛА 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" доставляют воду, медикаменты и другие необходимые припасы для бойцов на передовых позициях... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T05:07:00+03:00

2025-07-19T05:07:00+03:00

2025-07-19T05:07:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" доставляют воду, медикаменты и другие необходимые припасы для бойцов на передовых позициях в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. "С наступлением летней жары и в целях обеспечения максимальной скрытности командование приняло решение о доставке провизии, воды и медикаментов на позиции при помощи БПЛА", - говорится в сообщении военного ведомства. Как отметили в МО РФ, операторы БПЛА, кроме задач по разведке и нанесению ударов по противнику, занялись логистикой, что позволяет снизить риски, связанные с доставкой припасов на передовую риски для личного состава. "Доставка проходит исключительно дронами: вода, еда, медикаменты - большинство вылетов. Есть посты (БПЛА - ред.), которые занимаются только ударами, есть посты, которые занимаются доставками", - рассказал журналистам командир взвода БПЛА с позывным "Гимли".

https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030097132.html

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безопасность, россия, запорожская область