https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030097383.html

Штурмовики Су-25 поразили боевиков и опорник ВСУ в зоне "Востока"

Штурмовики Су-25 поразили боевиков и опорник ВСУ в зоне "Востока" - РИА Новости, 19.07.2025

Штурмовики Су-25 поразили боевиков и опорник ВСУ в зоне "Востока"

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T05:06:00+03:00

2025-07-19T05:06:00+03:00

2025-07-19T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

су-25

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в министерстве обороны России. По данным ведомства, пуски ракет выполнялись парами с малых высот. "Сегодня выполняли задачу по поражению опорного пункта и живой силы противника. По докладам передового авианаводчика (ПАНа) живая сила противника была поражена. Выполнили взлёт, полёт по маршруту, удар с кабрирования, выход из атаки и посадку на собственном аэродроме", - рассказал летчик Су-25 с позывным "Искра". Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету, добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250719/vsu-2030093992.html

https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030097132.html

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, су-25