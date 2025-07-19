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Штурмовики Су-25 поразили боевиков и опорник ВСУ в зоне "Востока"
Штурмовики Су-25 поразили боевиков и опорник ВСУ в зоне "Востока" - РИА Новости, 19.07.2025
Штурмовики Су-25 поразили боевиков и опорник ВСУ в зоне "Востока"
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T05:06:00+03:00
2025-07-19T05:06:00+03:00
2025-07-19T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
су-25
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в министерстве обороны России. По данным ведомства, пуски ракет выполнялись парами с малых высот. "Сегодня выполняли задачу по поражению опорного пункта и живой силы противника. По докладам передового авианаводчика (ПАНа) живая сила противника была поражена. Выполнили взлёт, полёт по маршруту, удар с кабрирования, выход из атаки и посадку на собственном аэродроме", - рассказал летчик Су-25 с позывным "Искра". Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету, добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250719/vsu-2030093992.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Су-25
Штурмовики Су-25 поразили боевиков и опорник ВСУ в зоне "Востока"
Минобороны: штурмовики Су-25 поразили боевиков и опорник ВСУ в зоне "Востока"