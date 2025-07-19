Рейтинг@Mail.ru
ВСУ понесли большие потери при освобождении российскими войсками Каменского - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 19.07.2025 (обновлено: 14:29 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030097132.html
ВСУ понесли большие потери при освобождении российскими войсками Каменского
ВСУ понесли большие потери при освобождении российскими войсками Каменского - РИА Новости, 19.07.2025
ВСУ понесли большие потери при освобождении российскими войсками Каменского
ВСУ понесли большие потери при освобождении российскими войсками населенного пункта Каменское в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T05:03:00+03:00
2025-07-19T14:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
новороссийск
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030111074_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_6280db9316f96a7a60dc9d76d522ec7b.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. ВСУ понесли большие потери при освобождении российскими войсками населенного пункта Каменское в Запорожской области, сообщило Минобороны."В течение трех недель десантники из Новороссийска и Ставрополя выбивали украинские формирования из города, ежедневно усиливая давление. Противник, не выдержав натиск "крылатой пехоты", начал отходить, спасаясь бегством. В результате он понес большие потери в живой силе, но вернуть под контроль город не сумел", — рассказали в ведомстве.Затем в Каменское зашли подразделения закрепления. При проведении разведки и доразведки с воздуха российские бойцы вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства ВСУ в городе и на подступах к нему."Опираясь на передовые позиции, новороссийские и ставропольские десантники малыми штурмовыми группами скрытно форсировали реку Янчекрак и вдоль русла высохшего Каховского водохранилища подобрались к опорным пунктам противника на окраинах городской застройки, ликвидировали весь личный состав и закрепились на юго-восточной окраине, приступив к удержанию указанного рубежа", — говорится в заявлении министерства. При этом операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и корректировали их действия. Затем десантники двух полков при поддержке авиации, артиллерии и ударных FPV-дронов стали выдавливать украинских боевиков из населенного пункта, зачищая здания и продвигаясь вглубь.По словам начальника штаба парашютно-десантного батальона с позывным Байкал, ВСУ не раз пытались отбить утраченные позиции, направив туда резервы. Тем не менее штурмовые группы ВДВ подавили позиции артиллерии и пункты управления дронами, приступив к уничтожению пехоты противника."В городе Каменское десантники развернули государственный флаг России и флаг Воздушно-десантных войск как символ победы над киевским режимом и освобождения города от его многолетнего гнета", — добавили в Минобороны.Об освобождении этого населенного пункта ведомство сообщило в четверг.
https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030097522.html
https://ria.ru/20250717/rogov-2029763832.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны РФ: "ВСУ не выдержали натиск крылатой пехоты и не смогли вернуть контроль над городом Каменское"
Украинские подразделения не выдержали натиск крылатой пехоты, противник понес крупные потери и не смог вернуть контроль над городом Каменское, сообщило Минобороны.
2025-07-19T05:03
true
PT2M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030111074_78:0:1518:1080_1920x0_80_0_0_e89f2b625d4a30a56b734cc3e75300c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, новороссийск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Новороссийск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
ВСУ понесли большие потери при освобождении российскими войсками Каменского

Минобороны: ВСУ понесли большие потери при освобождении ВС РФ Каменского

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. ВСУ понесли большие потери при освобождении российскими войсками населенного пункта Каменское в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"В течение трех недель десантники из Новороссийска и Ставрополя выбивали украинские формирования из города, ежедневно усиливая давление. Противник, не выдержав натиск "крылатой пехоты", начал отходить, спасаясь бегством. В результате он понес большие потери в живой силе, но вернуть под контроль город не сумел", — рассказали в ведомстве.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
БПЛА доставляют припасы для бойцов ВС России в Запорожской области
Вчера, 05:07
Затем в Каменское зашли подразделения закрепления. При проведении разведки и доразведки с воздуха российские бойцы вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства ВСУ в городе и на подступах к нему.
"Опираясь на передовые позиции, новороссийские и ставропольские десантники малыми штурмовыми группами скрытно форсировали реку Янчекрак и вдоль русла высохшего Каховского водохранилища подобрались к опорным пунктам противника на окраинах городской застройки, ликвидировали весь личный состав и закрепились на юго-восточной окраине, приступив к удержанию указанного рубежа", — говорится в заявлении министерства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Освобождение Каменского открывает дорогу на город Запорожье, заявил Рогов
17 июля, 18:05
При этом операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и корректировали их действия. Затем десантники двух полков при поддержке авиации, артиллерии и ударных FPV-дронов стали выдавливать украинских боевиков из населенного пункта, зачищая здания и продвигаясь вглубь.
По словам начальника штаба парашютно-десантного батальона с позывным Байкал, ВСУ не раз пытались отбить утраченные позиции, направив туда резервы. Тем не менее штурмовые группы ВДВ подавили позиции артиллерии и пункты управления дронами, приступив к уничтожению пехоты противника.
"В городе Каменское десантники развернули государственный флаг России и флаг Воздушно-десантных войск как символ победы над киевским режимом и освобождения города от его многолетнего гнета", — добавили в Минобороны.
Об освобождении этого населенного пункта ведомство сообщило в четверг.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьНовороссийскВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала