https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030097132.html

ВСУ понесли большие потери при освобождении российскими войсками Каменского

ВСУ понесли большие потери при освобождении российскими войсками Каменского - РИА Новости, 19.07.2025

ВСУ понесли большие потери при освобождении российскими войсками Каменского

ВСУ понесли большие потери при освобождении российскими войсками населенного пункта Каменское в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T05:03:00+03:00

2025-07-19T05:03:00+03:00

2025-07-19T14:29:00+03:00

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россия

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новороссийск

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

безопасность

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. ВСУ понесли большие потери при освобождении российскими войсками населенного пункта Каменское в Запорожской области, сообщило Минобороны."В течение трех недель десантники из Новороссийска и Ставрополя выбивали украинские формирования из города, ежедневно усиливая давление. Противник, не выдержав натиск "крылатой пехоты", начал отходить, спасаясь бегством. В результате он понес большие потери в живой силе, но вернуть под контроль город не сумел", — рассказали в ведомстве.Затем в Каменское зашли подразделения закрепления. При проведении разведки и доразведки с воздуха российские бойцы вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства ВСУ в городе и на подступах к нему."Опираясь на передовые позиции, новороссийские и ставропольские десантники малыми штурмовыми группами скрытно форсировали реку Янчекрак и вдоль русла высохшего Каховского водохранилища подобрались к опорным пунктам противника на окраинах городской застройки, ликвидировали весь личный состав и закрепились на юго-восточной окраине, приступив к удержанию указанного рубежа", — говорится в заявлении министерства. При этом операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и корректировали их действия. Затем десантники двух полков при поддержке авиации, артиллерии и ударных FPV-дронов стали выдавливать украинских боевиков из населенного пункта, зачищая здания и продвигаясь вглубь.По словам начальника штаба парашютно-десантного батальона с позывным Байкал, ВСУ не раз пытались отбить утраченные позиции, направив туда резервы. Тем не менее штурмовые группы ВДВ подавили позиции артиллерии и пункты управления дронами, приступив к уничтожению пехоты противника."В городе Каменское десантники развернули государственный флаг России и флаг Воздушно-десантных войск как символ победы над киевским режимом и освобождения города от его многолетнего гнета", — добавили в Минобороны.Об освобождении этого населенного пункта ведомство сообщило в четверг.

https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030097522.html

https://ria.ru/20250717/rogov-2029763832.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны РФ: "ВСУ не выдержали натиск крылатой пехоты и не смогли вернуть контроль над городом Каменское" Украинские подразделения не выдержали натиск крылатой пехоты, противник понес крупные потери и не смог вернуть контроль над городом Каменское, сообщило Минобороны. 2025-07-19T05:03 true PT2M51S

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россия, запорожская область, новороссийск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность