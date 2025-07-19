https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030094898.html

ВС России обнаружили и уничтожили немецкую гаубицу в ДНР, сообщил боец

ВС России обнаружили и уничтожили немецкую гаубицу в ДНР, сообщил боец - РИА Новости, 19.07.2025

ВС России обнаружили и уничтожили немецкую гаубицу в ДНР, сообщил боец

Бойцы Вооруженных сил РФ обнаружили и уничтожили немецкую самоходную бронированную гаубицу PzH 2000 на константиновском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T04:31:00+03:00

2025-07-19T04:31:00+03:00

2025-07-19T04:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил РФ обнаружили и уничтожили немецкую самоходную бронированную гаубицу PzH 2000 на константиновском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Ростов". "На первом попадании видно, как разбегается расчет... Она далеко не проехала, отъехала на 100 метров, дальше по посадке остановилась. После этого в нее шесть (дронов-камикадзе атаковали - ред.) - сгорела", - сообщил "Ростов". По его словам, вражеская самоходка была обнаружена во время досмотра лесополосы, орудие готовилось к заезду в закрытую огневую позицию.

https://ria.ru/20250718/spetsoperatsiya-2029837613.html

россия

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россия, донецкая народная республика