https://ria.ru/20250719/sochi-2030193276.html

В Сочи автомобиль каршеринга столкнулся с грузовиком, один человек погиб

В Сочи автомобиль каршеринга столкнулся с грузовиком, один человек погиб - РИА Новости, 19.07.2025

В Сочи автомобиль каршеринга столкнулся с грузовиком, один человек погиб

Автомобиль каршеринга столкнулся с большегрузом на федеральной автодороге (ФАД) А-147 в Сочи, водитель погиб, трое несовершеннолетних пассажиров... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T20:09:00+03:00

2025-07-19T20:09:00+03:00

2025-07-19T20:14:00+03:00

происшествия

сочи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030193683_0:170:1281:890_1920x0_80_0_0_4167cc63134915dd53d8dbf081f07de1.jpg

СОЧИ, 19 июл - РИА Новости. Автомобиль каршеринга столкнулся с большегрузом на федеральной автодороге (ФАД) А-147 в Сочи, водитель погиб, трое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы, сообщили в пресс-службе сочинской Госавтоинспекции. "В 15:10 на ФАД А-147 "Джубга - Сочи до границы с Республикой Абхазия", 197 км + 100 м, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 18-летний водитель автомобиля Belgee (каршеринга). Также 15-летняя и две 17-летние девушки-пассажиры были госпитализированы", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что водитель Belgee допустил столкновение с грузовым автомобилем, двигаясь с небезопасной скоростью.

https://ria.ru/20250501/dtp-2014583330.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи