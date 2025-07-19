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В Сочи автомобиль каршеринга столкнулся с грузовиком, один человек погиб - РИА Новости, 19.07.2025
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20:09 19.07.2025 (обновлено: 20:14 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/sochi-2030193276.html
В Сочи автомобиль каршеринга столкнулся с грузовиком, один человек погиб
В Сочи автомобиль каршеринга столкнулся с грузовиком, один человек погиб - РИА Новости, 19.07.2025
В Сочи автомобиль каршеринга столкнулся с грузовиком, один человек погиб
Автомобиль каршеринга столкнулся с большегрузом на федеральной автодороге (ФАД) А-147 в Сочи, водитель погиб, трое несовершеннолетних пассажиров... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T20:09:00+03:00
2025-07-19T20:14:00+03:00
происшествия
сочи
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СОЧИ, 19 июл - РИА Новости. Автомобиль каршеринга столкнулся с большегрузом на федеральной автодороге (ФАД) А-147 в Сочи, водитель погиб, трое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы, сообщили в пресс-службе сочинской Госавтоинспекции. "В 15:10 на ФАД А-147 "Джубга - Сочи до границы с Республикой Абхазия", 197 км + 100 м, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 18-летний водитель автомобиля Belgee (каршеринга). Также 15-летняя и две 17-летние девушки-пассажиры были госпитализированы", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что водитель Belgee допустил столкновение с грузовым автомобилем, двигаясь с небезопасной скоростью.
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происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
В Сочи автомобиль каршеринга столкнулся с грузовиком, один человек погиб

Водитель машины каршеринга погиб в ДТП с грузовиком на автодороге А-147 в Сочи

© Фото : Полиция Сочи/TelegramДТП на автодороге Джубга-Сочи в районе Кудепсты
ДТП на автодороге Джубга-Сочи в районе Кудепсты - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : Полиция Сочи/Telegram
ДТП на автодороге Джубга-Сочи в районе Кудепсты
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СОЧИ, 19 июл - РИА Новости. Автомобиль каршеринга столкнулся с большегрузом на федеральной автодороге (ФАД) А-147 в Сочи, водитель погиб, трое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы, сообщили в пресс-службе сочинской Госавтоинспекции.
«
"В 15:10 на ФАД А-147 "Джубга - Сочи до границы с Республикой Абхазия", 197 км + 100 м, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 18-летний водитель автомобиля Belgee (каршеринга). Также 15-летняя и две 17-летние девушки-пассажиры были госпитализированы", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что водитель Belgee допустил столкновение с грузовым автомобилем, двигаясь с небезопасной скоростью.
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