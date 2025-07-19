https://ria.ru/20250719/sochi-2030183292.html

В Сочи увеличат количество муниципальных пляжей

В Сочи увеличат количество муниципальных пляжей - РИА Новости, 19.07.2025

В Сочи увеличат количество муниципальных пляжей

Количество общедоступных муниципальных пляжей в Сочи должно быть больше, для этого планируется поэтапное расширение береговой полосы, сказал журналистам глава... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T18:52:00+03:00

2025-07-19T18:52:00+03:00

2025-07-19T18:52:00+03:00

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СОЧИ, 19 июл - РИА Новости. Количество общедоступных муниципальных пляжей в Сочи должно быть больше, для этого планируется поэтапное расширение береговой полосы, сказал журналистам глава курорта Андрей Прошунин на пресс-конференции по итогам года на посту мэра. "Нужно... увеличить их (пляжей - ред.) количество. Сейчас используется под пляжи чуть больше 40 километров береговой полосы из 100 возможных", - сказал Прошунин. Глава Сочи отметил, что необходимо ежегодно открывать новые муниципальные пляжи для удобства отдыхающих. Но для этого также потребуется укрепление береговой линии, подчеркнул мэр. "Но здесь возникает другой вопрос, который, я думаю, мы все равно в процессе нашего диалога еще поднимем. Это деградация наших пляжных территорий. И это тоже большая проблема, которая стоит в приоритете решения наших задач города-курорта с нашими федеральными и региональными коллегами... Укрепление береговой линии позволит безопасно развивать курортную зону в перспективе 30-50 лет. Для Сочи это стратегически важно", - сказал глава курорта. Прошунин в суботу подвел итоги первого года своей работы, отвечая на вопросы журналистов и представителей блогосферы.

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