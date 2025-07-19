https://ria.ru/20250719/sochi-2030165080.html

В Сочи ожидают ухудшения погоды на выходные

В Сочи ожидают ухудшения погоды на выходные - РИА Новости, 19.07.2025

В Сочи ожидают ухудшения погоды на выходные

Ухудшение погодных условий в Сочи на 19 и 20 июля объявили на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, ожидаются сильные ливни, град и ветер до... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T16:39:00+03:00

2025-07-19T16:39:00+03:00

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СОЧИ, 19 июл - РИА Новости. Ухудшение погодных условий в Сочи на 19 и 20 июля объявили на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, ожидаются сильные ливни, град и ветер до 20 метров в секунду, сообщили в пресс-службе городской администрации. "Вечером 19 июля в Сочи ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер до 20 м/с. Глава города потребовал от служб всех уровней организации необходимых превентивных мер для предотвращения чрезвычайных и аварийных ситуаций в городе", - говорится в сообщении. В качестве реализации таких мер на курорте, по словам городских властей, были усилены аварийные бригады ЖКХ и состав дорожных служб. Мэрия предупредила, что на фоне ухудшения погоды на курорте возможен подъем уровня рек, а также сход селей в горных районах, уточняется, что в зоне риска может оказаться горная зона Лазаревского района курорта. Также городские власти сообщили о вероятности формирования смерчей над морем на участке от Магри до Веселого. "Ожидается большое количество осадков, расчеты моделей показывают максимально высокие значения – суммарно до 90 миллиметров за несколько часов", - приводит слова главы Сочи Андрея Прошунина городская администрация. Глава курорта рекомендовал пользователям пляжных территорий ограничить купание в море с момента, как только погода ухудшится, и вывесить красные флаги.

https://ria.ru/20250709/otkrytie-2028196146.html

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